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Автор Петр Дерябин

Изжога: Как от нее избавиться?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

"С детства обожаю маринованные овощи и никогда не было проблем с желудком. А в последнее время стоит мне съесть хотя бы один огурец или помидор, как сразу же начинается изжога. Почему организм вдруг стал так капризничать и как избавиться от изжоги?" Ирина Петушкова, Пермь

ИЗЖОГА - причины, лечение. Как избавиться от изжоги в домашних условиях.

На вопрос нашей читательницы отвечает профессор, доктор медицинских наук Петр Яковлевич ГРИГОРЬЕВ.

Причины изжоги

Прежде всего, вам нужно отказаться от любимых маринадов, так как у вас, по всей вероятности, повышенная кислотность желудочного сока. Но это не главная причина. Изжога свидетельствует о том, что вы, голубушка, серьезно больны. Объясню, почему.

В нашем желудке содержится соляная кислота столь сильной концентрации, что в ней без следа растворяется даже гвоздь. С другой стороны, слизистая оболочка пищевода очень нежная и чувствительная, несмотря на свою многослойную структуру. Поэтому наш организм устроен таким образом, чтобы защитить ее от вредного воздействия "жестокого" желудочного сока.

Между желудком и пищеводом есть специальный клапан. Он нужен для того, чтобы агрессивное содержимое желудка:

  • не забрасывалось в пищевод
  • не обжигало
  • и не повреждало его.

Если это случается, то на слизистой оболочке образуются:

  • эрозии
  • и язвочки

начинается жжение и возникает та самая изжога. Происходит же это тогда, когда клапан не закрывается. А не закрывается он, главным образом, при воспалительном процессе в желудке.

Допустим, при гастрите его стенка теряет свою способность свободно растягиваться в зависимости от количества съеденной пищи. Поэтому при переедании давление в желудке возрастает, естественно, достается и клапану.

Таким образом он:

  • слабеет
  • теряет упругость
  • и не прикрывается

следовательно, не справляется со своей защитной функцией. Усиливать изжогу могут жирные, острые, жареные блюда, а также резкие наклоны. Теперь о том, что вам надо сделать.

Прежде всего, срочно пройти эндоскопическое обследование — обычно оно проводится в амбулаторно-поликлинических условиях — и узнать, чем конкретно вы больны. Это может быть гастрит, как я уже сказал, либо язвенная болезнь.

Кроме того, изжога порой сопровождает:

  • холецистит
  • диафрагмальную грыжу
  • иные заболевания пищеварительного тракта.
Изжога: Как от нее избавиться?. изжога
Чаще всего изжога возникает примерно через 15-30 минут после приема пищи. Иногда она беспокоит больных в ночные часы

Когда диагноз будет ясен, вам обязательно назначат медикаментозное лечение, чтобы в кратчайший срок устранить симптомы болезни, то есть изжогу:

  • купировать активность воспаления
  • обеспечить заживление эрозий и язв в слизистой оболочке пищевода и других отделов пищеварительного тракта
  • предупредить развитие разного рода осложнений, включая рак пищевода.

Естественно, лечение будет направлено и на ликвидацию основного заболевания.

Лечение изжоги

Вам надлежит строго придерживаться следующих правил.

1. Не злоупотребляйте щелочными средствами, к примеру, содой, для устранения изжоги, так как это может принести дополнительный вред вашему здоровью.

2. Не принимайте лекарства, отрицательно сказывающиеся на деятельности пищевода и повреждающие его слизистую оболочку. К таковым относятся:

  • пролонгированные нитраты
  • теофиллин
  • миогенные спазмолитики
  • аспирин и его аналоги.

3. При появлении изжоги, кислых и горьких отрыжек принимайте антацидные препараты типа Маалокса — пакетик или 2 таблетки или быстрорастворимые антисекреторные препараты типа Зантака — 150 или 300 мг в один прием.

Изжога: Как от нее избавиться?. изжога
Частая изжога не только сильно снижает качество жизни, но и свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем

4. Из пищевого рациона исключите на время болезни:

  • острые
  • и жареные блюда
  • ограничьте прием жира.

5. Не лежите после обеда в ближайшие полтора часа и не ешьте перед сном. Этим вы поможете больному желудку худо-бедно справляться со своими функциями.

6. Воздержитесь от обильных застолий и спиртных напитков.

7. Если курите, то постарайтесь избавиться от этой вредной привычки.

8. Если вы страдаете ожирением, то обязательно снизьте массу тела.

Дело в том, что у женщин жир, как правило, накапливается в брюшной полости, приподнимает диафрагму и тем самым ослабляет клапан пищевода.

9. Не носите тесную, обтягивающую одежду, которая создает дополнительную внешнюю нагрузку на стенку желудка и может спровоцировать изжогу.

10. Избегайте работать наклонившись, чтобы не усиливать приток агрессивного желудочного содержимого в пищевод.

11. Спать вы должны так, чтобы голова и верхняя часть туловища были приподняты не менее чем на 15 сантиметров.

Как видите, правила не слишком сложные. Они помогут вам снять неприятное жжение по всему пищеводу, улучшить его функции и ваше общее самочувствие. Главное, нужно помнить: изжога всегда сопровождает серьезную болезнь и шутить с ней нельзя.

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