Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать

По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?

Желчный пузырь — это небольшой мешочек, прикрепленный к печени. В нем накапливается желчь — сложный состав, необходимый для переработки жиров, поступающих в наш организм с пищей. Помимо этого, желчь отвечает за поддержание нормальной микрофлоры в кишечнике. Если желчь застоялась или ее состав изменился, происходит сбой в работе желчного пузыря и в его протоках образуются камни.

Основные причины и симптомы желчнокаменной болезни

Спровоцировать возникновение болезни может малоподвижный образ жизни, при котором, как правило, обменные процессы в организме замедляются. Но основную группу риска составляют те, кто питается нерегулярно, а также любители жирной пищи с повышенным содержанием холестерина.

У этих людей каждое застолье сопровождается изменением состава желчи, а вероятность образования камней в таких случаях увеличивается многократно. В зависимости от компонентов желчные камни могут быть:

холестериновыми,

пигментными — если они образованы из красящего вещества желчи — билирубина,

известковыми, если в них преобладают соли кальция.

Чаще всего встречаются смешанные камни размером от 0,1 мм до 3-5 см.

"Пока камни в желчном пузыре небольшие и спокойно лежат в желчном пузыре, человек может даже не догадываться о своей болезни, — говорит заведующий абдоминальным отделением института хирургии им. А. Вишневского РАМН Вячеслав Егоров. — Первые настораживающие признаки, по которым можно заподозрить желчнокаменную болезнь, это: тяжесть в правом подреберье, горечь во рту, тошнота после еды.

Клинические формы желчекаменной болезни

Ситуация меняется, когда камень выходит в устье желчного протока и закупоривает его. Отток желчи нарушается, стенки желчного пузыря растягиваются, и человек чувствует сильную боль в правом подреберье или в верхней части живота. Боль может отдавать в спину, правую ключицу и правую руку. Появляются тошнота или рвота. Такой приступ врачи называют желчной коликой.

колика, боль в боку

Среди клинических форм желчекаменной болезни выделяют следующие:

латентная форма или так называемое камненосительство;

диспептическая форма заболевания;

болевая форма, сопровождающаяся приступами;

болевая торпидная форма;

раковая.

Боли могут быть не слишком сильными и нередко прекращаются самостоятельно, но их появление говорит о том, что в организме начался "камнепад" и человеку необходимо обратиться к врачу. Ведь камни, пустившись в самостоятельное плавание, могут полностью перекрыть отток желчи и вызвать воспаление желчного пузыря — холецистит, воспаление поджелудочной железы — панкреатит или механическую желтуху.

Диагностика желчекаменной болезни

Установить диагноз желчнокаменная болезнь "на глазок" сложно даже опытному врачу. Для этого потребуются дополнительные исследования — УЗИ органов брюшной полости, в наиболее сложных случаях — рентгенологические исследования с введением контрастного вещества в желчные протоки. В настоящее время существует исследование, которое позволяет врачу увидеть камни воочию — холедохоскопия.

Эти диагностические процедуры позволяют врачу оценить размер камней, их расположение, что дает возможность прогнозировать дальнейшее развитие болезни и назначить лечение.

Консервативная терапия: "холод, голод и покой"

В консервативную терапию включают несколько процедур и методик, базой которых является известная формула "холод, голод и покой":

полный голод при рвоте, если приступ не сопровождается рвотой, можно пить воду;

холод (лед) на область правого подреберья, метод локальной гипотермии для снижения воспаления и гипертензии желчного пузыря;

антибактериальные препараты при воспалительном процессе;

дезинтоксикационная терапия и форсирование вывода из организма жидкости препаратами-диуретиками;

купирование болевых приступов при помощи анальгетиков (Максигана, Анальгина) и спазмолитических препаратов (Папаверина, Но-Шпы, Баралгина, Платифиллина и т. п.) или комбинированных медикаментов с обезболивающим и спазмолитическим действием.

Врачи неумолимы: от желчных камней может избавить только хирург! Однако если симптомов заболевания нет и камни в желчном пузыре "молчат", их можно оставить в покое.

Режим питания и строгая диета

Самый главный врачебный наказ пациентам с желчнокаменной болезнью — это соблюдение правильного режима питания и строгой диеты. Под строгим запретом находится острая, жирная, жареная и копченая пища.

Иногда небольшие холестериновые камни пытаются растворить с помощью лекарственных средств — хенодеоксихолевой кислотой и урсофальком.

Лечение это длительное — курс продолжается не менее года, дорогое, и, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам. Через несколько лет у большей части пациентов камни образуются вновь. К тому же такое лечение чревато осложнениями — эти препараты нередко повреждают клетки печени.

Небольшие единичные камни можно попытаться разрушить ударной волной. В ходе этой процедуры камни дробятся на мелкие кусочки (размером до 1-2 мм), которые самостоятельно выходят из организма. Эта процедура безболезненна, хорошо переносится больными и может проводиться амбулаторно.

Противопоказания при желчекаменной болезни

При желчнокаменной болезни категорически противопоказаны желчегонные фитопрепараты. Они могут способствовать миграции камней, а это чревато самыми грозными осложнениями. По этой же причине с большой осторожностью нужно относиться к употреблению минеральных вод.

Если камни большие, приступы желчных колик частые, пациенту приходится ложиться на стол хирурга.

камни желчного пузыря

Часто пациенты с желчнокаменной болезнью попадают на операции по экстренным показаниям, когда удаление желчного пузыря — холецистэктомия — жизненно необходимо. Это случается при остром холецистите, который может осложниться перитонитом (воспалением брюшины), а также в случаях панкреатита и полной закупорки желчных путей.

Как лечить желчекаменную болезнь?

Золотым стандартом при желчнокаменной болезни является лапароскопическая операция, при которой желчный пузырь удаляется через небольшие проколы передней брюшной стенки. После операции следов на коже практически не остается. Больного обычно выписывают на следующий день после операции и он быстро возвращается к привычному ритму жизни.

Многих волнует вопрос — возможна ли полноценная жизнь без желчного пузыря?

Врачи утверждают, что качество жизни от холецистэктомии не страдает. Предназначение желчного пузыря — хранить желчь до момента потребления пищи. Жизненно необходим он был лишь первобытным людям, которые "садились за стол" только после удачной охоты (а это случалось не каждый день) и могли на радостях съесть добрую половину добытого мамонта.

Современному человеку нет нужды питаться "про запас". Поэтому отсутствие желчного пузыря никак не сказывается на его жизнедеятельности.

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