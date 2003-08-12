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Автор Петр Дерябин

Специальные упражнения при варикозе, особенно в жару

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Особенно чутко на жару реагируют дамы с варикозным расширением вен. Как следует вести себя в теплую погоду, советует врач-терапевт московской городской поликлиники № 154 Маргарита Адамян.

варикоз
 

— В жаркую погоду постарайтесь соблюдать определенный режим движений, разработанный с помощью вашего лечащего врача. Лучше всего поможет чередование:

  • физических упражнений,
  • дозированной ходьбы в эластичных чулках с отдыхом лежа.

— Какие именно физические упражнения следует выполнять?

— Разработан целый комплекс специальных упражнений для ног, скажу лишь о простейших, доступных всем. Главное при варикозе — быстро снять усталость после физической нагрузки. Как это сделать?

Лягте на кровать или на коврик. Расслабьтесь. Затем не спеша поднимите ноги как можно выше. Без напряжения их опустите. Выполняйте это упражнение как можно дольше — если сможете, то до 30 минут. Можно делать небольшие перерывы, во время которых снова постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать. Вы почувствуете прилив свежести к ногам, и усталость снимет как рукой.

Как правило, при варикозном расширении вен все упражнения выполняются лежа:

  • на спине,
  • на боку.

Но есть и упражнение, которое следует выполнять стоя. Попробуйте 30 раз очень медленно и с предельным напряжением во всех членах, сладко потягиваясь всем телом, приподняться на носочки. Затем так же медленно опуститься на пятки. По нагрузке на ноги это будет то же, что пробежать в медленном темпе три километра.

Очень полезны при варикозе упражнения с усилием для мышц:

  • голени,
  • бедра.

Это могут быть нажимания на педали, но не в очень быстром темпе, а также упражнения со специальными резиновыми лентами. Сгибайте поочередно левую и правую ногу, натянув у стопы ленту, с усилием их разгибайте. Повторите это не меньше 20 раз.

Теплый варикоз. теплый варикоз
В жаркую погоду постарайтесь соблюдать определенный режим движений, разработанный с помощью вашего лечащего врача.

Из других форм лечебной физкультуры полезны:

  • плавание,
  • бег,
  • пешеходные прогулки.

Езду на велосипеде тоже можно позволить себе, но лишь в том случае, если вы наденете эластичные чулки, а еще лучше — антиварикозные колготки, хотя это и не очень приятно в жару. Велосипедные походы возможны только в индивидуальной "дозе", установленной вашим лечащим врачом, и не на очень большие расстояния.

Если в ногах появляется ощущение тяжести, а тем более — отек, значит, нагрузка для вас слишком велика. И вообще, после любого велосипедного похода, впрочем, как и после работы, связанной с пребыванием на ногах, нужно обязательно отдохнуть, лежа на кровати с высоким подножником.

Главная цель физических упражнений, о которых я рассказала, — придать:

  • кровеносным сосудам,
  • клапанам,
  • венам

упругость, ликвидировать в них "застойники". Ну и, конечно, снять чувство:

  • тяжести,
  • усталости.

И очень важно чередовать эти упражнения с отдыхом, причем летом его продолжительность должна быть гораздо больше, чем в любое другое время года. Вообще после рабочего дня старайтесь побольше отдыхать и поменьше шевелиться, и это особенно важно в пик жары, потому что именно чрезмерная активность и большие нагрузки при варикозном расширении вен, как правило, и приводят к осложнениям — варикозным язвам на голени.

Варикоз во время беременности

— В жару от варикозного расширения вен особенно страдают беременные женщины. Что вы можете посоветовать им?

— Действительно, во время беременности варикоз обостряется. А если вторая половина беременности приходится на лето, надо быть особенно внимательной.

Для профилактики возможных осложнений попробуйте принимать препараты тономоторного действия — например:

  • сульфат протамина,
  • эстрогены,
  • глюкозу.

Что именно, подскажет врач. Кроме того, беременные женщины должны носить удобную обувь и одежду, очень полезны гигиенические обтирания голеней прохладной водой, разбавленной яблочным уксусом. Но сильного охлаждения ног допускать не рекомендуется даже в самые жаркие дни. И абсолютно недопустимо длительное пребывание на ногах.

В значительной степени могут помочь и витамины, особенно С и РР. Кстати, что касается витаминов. При варикозном расширении вен хороший эффект, особенно в летний период и ранней осенью, дает "Полифит-М". Это биологически активная добавка к пище, созданная на основе свежих растений.

— Биологически активных добавок сейчас очень много — впору растеряться. Чем руководствоваться при их выборе?

— Еще раз повторю: при варикозе, как и при других болезнях вен и сосудов, полезен именно "Полифит". А вообще при выборе обращайте внимание на то, из чего сделаны эти добавки. От синтетических витаминов лучше отказаться.

Из других препаратов, которые полезны летом при варикозе, могу посоветовать "Капилар" — это тоже новинка, не так давно появившаяся в продаже. Препарат хорошо очищает сосуды.

Теплый варикоз. варикоз и беремеенность
Беременные женщины должны носить удобную обувь и одежду

Попробуйте принимать еще один новый препарат — "Эффестим", который создан на основе океанических приматов. Он особенно полезен людям, у которых ослаблены иммунные реакции.

Ведь чем бы вы ни болели, полного выздоровления не будет, если организм не умеет излечивать себя сам. Этот препарат действует именно на иммунную систему и применяется при самых разных заболеваниях, в том числе кроветворной системы.

Еще одно лекарство "Нестарит" — препарат, в котором в оптимальных соотношениях сконцентрирован комплекс важнейших витаминов, синтезированных живыми клетками водорослей. Это очень важно для людей, страдающих заболеваниями сосудов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как лечить варикоз при беременности
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Григорий Анчиков, Андрей Румянцев, Алексей Пустовойт
Темы беременность

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