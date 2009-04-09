Топ-6 мифов о женских тампонах

Если верить рекламе, гигиенический тампон — панацея от неудобств, связанных с наступлением критических дней. С ним вы можете не опасаться за чистоту своего белья, спокойно надевать белую или обтягивающую одежду или короткую юбку. Это лучший выбор для тех, кто отправляется в отпуск. Теперь вы спокойно сможете купаться и загорать на пляже. Однако многие женщины все-таки предпочитают не пользоваться тампонами…

Тампо́н гинекологи́ческий — это масса абсорбирующего материала цилиндрической формы, преимущественно используемой для введения во влагалище женщины с целью впитывания менструальной крови. В настоящее время форма тампонов создана таким образом, чтобы его легко можно было вставить во влагалище во время менструации. (Википедия)

Вся правда о тампонах

Дело в том, что с этим средством гигиенической защиты связано множество различных мифов и слухов, и не так-то просто разобраться, насколько они соответствуют или не соответствуют действительности.

Миф 1. Тампоны нельзя использовать ежедневно, они предназначены только для экстренных случаев

Давайте выясним основные моменты, связанные со страхами в использовании тампонов:

При менструации кровь должна свободно вытекать наружу, иначе возможны застойные явления. Материал, из которого изготавливают тампоны, может содержать вредные химические соединения. При длительном использовании тампона возможны механические повреждения слизистой.

На самом деле опасаться всего этого не стоит. При изготовлении тампонов используются высокотехнологичные и совершенно безвредные для организма материалы. Учитываются физиологические особенности, а также особенности строения женского тела. Единственное — вы должны научиться вставлять тампон правильно, в полном соответствии с инструкцией (чтобы облегчить эту процедуру, тампоны снабжают специальными аппликаторами). Тогда проблем не будет.

Миф 2. Тампоны негативно влияют на микрофлору влагалища, поэтому их постоянное использование может привести к женским болезням

На самом деле во время менструации половые органы действительно становятся более уязвимы к инфекциям, так как у женщин изменяются гормональный и химический составы среды влагалища, и это приводит к размножению бактерий. Но тампоны тут совершенно ни при чем.

Миф 3. Тампоны нельзя использовать во время сна

На самом деле, наоборот, специалисты даже рекомендуют использовать тампон во время сна:

он никогда не выпадет, и это не позволит вам испачкать постельное белье. А вот прокладки от протекания страхуют не очень надежно, так как во сне они часто сдвигаются.

Миф 4. Шнурок от тампона может оторваться, и тогда он останется внутри

На самом деле это практически невозможно, поскольку шнурок очень надежно крепится к тампону. Попробуйте его дернуть с силой и убедитесь в этом сами. Потом, даже если предположить, что шнурок оторвался, тампон все равно не попадет в полость матки, ведь отверстие в ее шейке слишком мало для этого.

Специалисты рекомендуют использовать тампон во время сна

Миф 5. Для девственниц тампоны не годятся

На самом деле все зависит от ваших индивидуальных особенностей. Иногда девственная плева такая прочная, что не рвется даже во время регулярных занятий сексом. А иногда достаточно малейшего механического усилия — и плева повреждена.

Некоторые девушки утверждают, что лишились девственности именно при помощи тампона. Но обычно врачи рекомендуют тем, кто еще не живет половой жизнью, воздержаться от использования тампонов и не проводить эксперименты над собой.

Ведь если вставить тампон неправильно, есть вероятность травмировать влагалище.

Миф 6. После родов в течение длительного периода использование тампонов противопоказано

На самом деле сроки заживления травм, полученных в результате родов, могут быть разными. Чтобы узнать, можно ли вам уже использовать тампоны и вагинальные средства предохранения, а также заниматься сексом, необходимо проконсультироваться с врачом.

И напоследок — пара советов. Подбирайте тампоны с учетом:

индивидуальных особенностей вашего организма,

психического состояния.

Последнее — не оговорка. У некоторых женщин ношение тампона вызывает дискомфорт не столько физический, сколько психологический. К примеру, вы не выносите, когда внутри вас оказываются инородные предметы.

Это указывает на то, что данное средство защиты вам не подходит и его нужно заменить — может быть, воспользоваться другим видом тампонов или прокладками.

Если же вы пользуетесь тампонами, не забывайте регулярно проводить гигиенические процедуры и несколько раз в сутки их менять. Иначе действительно могут начаться проблемы со здоровьем.

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