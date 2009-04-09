Если верить рекламе, гигиенический тампон — панацея от неудобств, связанных с наступлением критических дней. С ним вы можете не опасаться за чистоту своего белья, спокойно надевать белую или обтягивающую одежду или короткую юбку. Это лучший выбор для тех, кто отправляется в отпуск. Теперь вы спокойно сможете купаться и загорать на пляже. Однако многие женщины все-таки предпочитают не пользоваться тампонами…
Тампо́н гинекологи́ческий — это масса абсорбирующего материала цилиндрической формы, преимущественно используемой для введения во влагалище женщины с целью впитывания менструальной крови. В настоящее время форма тампонов создана таким образом, чтобы его легко можно было вставить во влагалище во время менструации. (Википедия)
Дело в том, что с этим средством гигиенической защиты связано множество различных мифов и слухов, и не так-то просто разобраться, насколько они соответствуют или не соответствуют действительности.
Давайте выясним основные моменты, связанные со страхами в использовании тампонов:
На самом деле опасаться всего этого не стоит. При изготовлении тампонов используются высокотехнологичные и совершенно безвредные для организма материалы. Учитываются физиологические особенности, а также особенности строения женского тела. Единственное — вы должны научиться вставлять тампон правильно, в полном соответствии с инструкцией (чтобы облегчить эту процедуру, тампоны снабжают специальными аппликаторами). Тогда проблем не будет.
На самом деле во время менструации половые органы действительно становятся более уязвимы к инфекциям, так как у женщин изменяются гормональный и химический составы среды влагалища, и это приводит к размножению бактерий. Но тампоны тут совершенно ни при чем.
На самом деле, наоборот, специалисты даже рекомендуют использовать тампон во время сна:
он никогда не выпадет, и это не позволит вам испачкать постельное белье. А вот прокладки от протекания страхуют не очень надежно, так как во сне они часто сдвигаются.
На самом деле это практически невозможно, поскольку шнурок очень надежно крепится к тампону. Попробуйте его дернуть с силой и убедитесь в этом сами. Потом, даже если предположить, что шнурок оторвался, тампон все равно не попадет в полость матки, ведь отверстие в ее шейке слишком мало для этого.
На самом деле все зависит от ваших индивидуальных особенностей. Иногда девственная плева такая прочная, что не рвется даже во время регулярных занятий сексом. А иногда достаточно малейшего механического усилия — и плева повреждена.
Некоторые девушки утверждают, что лишились девственности именно при помощи тампона. Но обычно врачи рекомендуют тем, кто еще не живет половой жизнью, воздержаться от использования тампонов и не проводить эксперименты над собой.
Ведь если вставить тампон неправильно, есть вероятность травмировать влагалище.
На самом деле сроки заживления травм, полученных в результате родов, могут быть разными. Чтобы узнать, можно ли вам уже использовать тампоны и вагинальные средства предохранения, а также заниматься сексом, необходимо проконсультироваться с врачом.
И напоследок — пара советов. Подбирайте тампоны с учетом:
Последнее — не оговорка. У некоторых женщин ношение тампона вызывает дискомфорт не столько физический, сколько психологический. К примеру, вы не выносите, когда внутри вас оказываются инородные предметы.
Это указывает на то, что данное средство защиты вам не подходит и его нужно заменить — может быть, воспользоваться другим видом тампонов или прокладками.
Если же вы пользуетесь тампонами, не забывайте регулярно проводить гигиенические процедуры и несколько раз в сутки их менять. Иначе действительно могут начаться проблемы со здоровьем.
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