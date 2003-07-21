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Автор Петр Дерябин

Очищающий лимфодренаж: почему засоряется лимфа?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

"В рекламных объявлениях часто мелькает слово "лимфодренаж". Хочется попробовать, но не знаю, так ли он мне необходим. В чем его польза?" Ольга Светлова, г. Воронеж Отвечает кандидат медицинских наук, врач терапевт-эстетист московского "VIP-Центра" Анна Ярославовна ГОНЧАРОВА.

Лимфодренажный массаж. Техника выполнения.

Почему "засоряется" лимфа

Лимфодренаж — эффективная очистительная процедура и проводить ее надо регулярно. Дело в том, что нашу лимфатическую систему можно сравнить с веником в организме человека. Да-да, именно лимфатическая система:

  • собирает
  • и помогает выводить

шлаки, вещества, отработанные в процессе обмена, продукты жизнедеятельности. В молодом здоровом организме этот процесс проходит интенсивно, но:

  • болезни
  • и старение

замедляют его. К тому же часто мы сами мешаем лимфосистеме очищать организм:

  • мало двигаемся
  • долго стоим на ногах
  • часами просиживаем на работе в одной позе
  • имеем лишний вес.

Также затрудняют самоочищение организма:

  • грипп
  • инфекционные и воспалительные заболевания
  • несбалансированное питание
  • увлечение консервами, соленой и жирной пищей.

К неблагоприятным факторам относятся и гормональные нарушения, которые ведут к задержке в организме солей и воды. В конце концов происходит засорение лимфатических сосудов и они заметно сужаются.

Особенно явно процесс происходит в лимфоузлах — эти своеобразные мусорные бачки переполняются шлаками и в результате лимфосистема просто перестает работать.

Очищающий лимфодренаж. застой лимфы
Лимфатическую систему можно сравнить с веником в организме человека

С одной стороны, это:

  • неважное самочувствие
  • усталость
  • отсутствие энергии

с другой:

  • плохой цвет лица
  • отеки
  • лишний вес
  • дряблая кожа
  • целлюлит.

Свойства лимфодренажа

Чтобы восстановить проходимость лимфатических сосудов, очистить лимфоузлы и заставить всю лимфосистему работать в нормальном режиме, организму надо помочь извне. Для этого и существует лимфодренаж. Раньше его выполняли вручную, но оказалось, что хрупкие:

  • капилляры
  • и лимфососуды

легко повредить. Для безопасного лимфодренажа необходимо строго дозированное и равномерное давление не больше 30-33 мм р. ст.

Еще более важно, чтобы движения массажа совпадали с сердцебиением, производились синхронно с выбросом крови. Когда сердце сокращается, кровь устремляется от центра к периферии, и если усилить этот кровоток с помощью массажа, обмен веществ ускоряется и очищение происходит заметнее. Поэтому лучше всего справляются с лимфодренажем физиотерапевтические аппараты.

Один из самых эффективных — "Лимфоджей". Он не только:

  • чутко улавливает сокращение сердечной мышцы
  • но и учитывает тонус тканей различных зон лица и тела.

Аппарат может варьировать темп и силу массажа в зависимости от возраста и пола. Под воздействием лимфодренажа:

  • улучшается обмен веществ
  • и лишняя жидкость незамедлительно выводится из организма

а это и есть ваши лишние килограммы. Работая в другом режиме, аппарат воздействует на венозную систему.

Очищающий лимфодренаж. аппаратный лимфодренаж
Аппарат может варьировать темп и силу массажа в зависимости от возраста и пола

Варикозно расширенные вены освобождаются от застоявшейся крови и отеки ног, боли уменьшаются. Поэтому лимфодренаж особенно полезен тем, кто долго стоит на ногах:

  • продавцам
  • учителям
  • хирургам
  • стюардессам.

Если проводить процедуры регулярно, то:

  • работоспособность повышается
  • нормализуется сон
  • заметно прибавляется сил и энергии.

Многие женщины утверждают, что испытывают ощущение, будто вместе с лишними килограммами организм сбрасывает несколько лет. Наиболее очевидный результат лимфодренажа — улучшение тонуса кожи. Из вялой и дряблой она становится:

  • свежей и упругой
  • восстанавливается цвет лица
  • мешки под глазами исчезают
  • проходят отеки
  • разглаживается "апельсиновая корка" целлюлита.

Какие проблемы решает лимфодренаж

Попутно лимфодренаж решает множество проблем. Например, по мере очищения лимфосистемы укрепляется иммунитет.

Ведь известно, что инфекционные воспалительные заболевания, угревая сыпь, аллергические состояния — это проявления ослабленного иммунитета. Развиваются они потому, что из засоренных лимфатических узлов хаотично и насильственно, просто за неимением места вымываются самые активные и подвижные молодые формы лимфоцитов, которые и отвечают за иммунитет.

В чистых лимфоузлах они действуют активно, поэтому организм очищается интенсивнее и лучше сопротивляется болезням. Как часто можно проводить лимфодренаж? Хоть постоянно — вреда не будет. Но даже если вы сделаете всего одну процедуру продолжительностью 30-40 минут, сразу почувствуете, что программа оздоровления запущена.

Если провести курс, помолодевший организм ответит стабильно отличным состоянием. К тому же процедура комфортна: вы можете полностью расслабиться и даже вздремнуть, а умница аппарат будет трудиться над вашим телом под наблюдением врача.

Он прикрепляет электроды к проблемным зонам и следит за ходом лимфодренажа. Вы отдыхаете, а целлюлит, отеки, серая дряблая кожа перестают быть вашей проблемой.

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