Очищающий лимфодренаж: почему засоряется лимфа?

"В рекламных объявлениях часто мелькает слово "лимфодренаж". Хочется попробовать, но не знаю, так ли он мне необходим. В чем его польза?" Ольга Светлова, г. Воронеж Отвечает кандидат медицинских наук, врач терапевт-эстетист московского "VIP-Центра" Анна Ярославовна ГОНЧАРОВА.

Лимфодренажный массаж. Техника выполнения.

Почему "засоряется" лимфа

Лимфодренаж — эффективная очистительная процедура и проводить ее надо регулярно. Дело в том, что нашу лимфатическую систему можно сравнить с веником в организме человека. Да-да, именно лимфатическая система:

собирает

и помогает выводить

шлаки, вещества, отработанные в процессе обмена, продукты жизнедеятельности. В молодом здоровом организме этот процесс проходит интенсивно, но:

болезни

и старение

замедляют его. К тому же часто мы сами мешаем лимфосистеме очищать организм:

мало двигаемся

долго стоим на ногах

часами просиживаем на работе в одной позе

имеем лишний вес.

Также затрудняют самоочищение организма:

грипп

инфекционные и воспалительные заболевания

несбалансированное питание

увлечение консервами, соленой и жирной пищей.

К неблагоприятным факторам относятся и гормональные нарушения, которые ведут к задержке в организме солей и воды. В конце концов происходит засорение лимфатических сосудов и они заметно сужаются.

Особенно явно процесс происходит в лимфоузлах — эти своеобразные мусорные бачки переполняются шлаками и в результате лимфосистема просто перестает работать.

Лимфатическую систему можно сравнить с веником в организме человека

С одной стороны, это:

неважное самочувствие

усталость

отсутствие энергии

с другой:

плохой цвет лица

отеки

лишний вес

дряблая кожа

целлюлит.

Свойства лимфодренажа

Чтобы восстановить проходимость лимфатических сосудов, очистить лимфоузлы и заставить всю лимфосистему работать в нормальном режиме, организму надо помочь извне. Для этого и существует лимфодренаж. Раньше его выполняли вручную, но оказалось, что хрупкие:

капилляры

и лимфососуды

легко повредить. Для безопасного лимфодренажа необходимо строго дозированное и равномерное давление не больше 30-33 мм р. ст.

Еще более важно, чтобы движения массажа совпадали с сердцебиением, производились синхронно с выбросом крови. Когда сердце сокращается, кровь устремляется от центра к периферии, и если усилить этот кровоток с помощью массажа, обмен веществ ускоряется и очищение происходит заметнее. Поэтому лучше всего справляются с лимфодренажем физиотерапевтические аппараты.

Один из самых эффективных — "Лимфоджей". Он не только:

чутко улавливает сокращение сердечной мышцы

но и учитывает тонус тканей различных зон лица и тела.

Аппарат может варьировать темп и силу массажа в зависимости от возраста и пола. Под воздействием лимфодренажа:

улучшается обмен веществ

и лишняя жидкость незамедлительно выводится из организма

а это и есть ваши лишние килограммы. Работая в другом режиме, аппарат воздействует на венозную систему.

Аппарат может варьировать темп и силу массажа в зависимости от возраста и пола

Варикозно расширенные вены освобождаются от застоявшейся крови и отеки ног, боли уменьшаются. Поэтому лимфодренаж особенно полезен тем, кто долго стоит на ногах:

продавцам

учителям

хирургам

стюардессам.

Если проводить процедуры регулярно, то:

работоспособность повышается

нормализуется сон

заметно прибавляется сил и энергии.

Многие женщины утверждают, что испытывают ощущение, будто вместе с лишними килограммами организм сбрасывает несколько лет. Наиболее очевидный результат лимфодренажа — улучшение тонуса кожи. Из вялой и дряблой она становится:

свежей и упругой

восстанавливается цвет лица

мешки под глазами исчезают

проходят отеки

разглаживается "апельсиновая корка" целлюлита.

Какие проблемы решает лимфодренаж

Попутно лимфодренаж решает множество проблем. Например, по мере очищения лимфосистемы укрепляется иммунитет.

Ведь известно, что инфекционные воспалительные заболевания, угревая сыпь, аллергические состояния — это проявления ослабленного иммунитета. Развиваются они потому, что из засоренных лимфатических узлов хаотично и насильственно, просто за неимением места вымываются самые активные и подвижные молодые формы лимфоцитов, которые и отвечают за иммунитет.

В чистых лимфоузлах они действуют активно, поэтому организм очищается интенсивнее и лучше сопротивляется болезням. Как часто можно проводить лимфодренаж? Хоть постоянно — вреда не будет. Но даже если вы сделаете всего одну процедуру продолжительностью 30-40 минут, сразу почувствуете, что программа оздоровления запущена.

Если провести курс, помолодевший организм ответит стабильно отличным состоянием. К тому же процедура комфортна: вы можете полностью расслабиться и даже вздремнуть, а умница аппарат будет трудиться над вашим телом под наблюдением врача.

Он прикрепляет электроды к проблемным зонам и следит за ходом лимфодренажа. Вы отдыхаете, а целлюлит, отеки, серая дряблая кожа перестают быть вашей проблемой.

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