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Автор Анастасия Чепалда

Танцы или бокс: куда отдать ребёнка?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Известно, что занятия спортом могут дать ребенку очень многое: и здоровье, и волевые качества, и быстроту реакции.

Танцы или бокс: куда отдать ребёнка?
Но если раньше все было относительно просто — девочек отдавали на гимнастику или танцы, а мальчиков ожидал футбол или хоккей, то сейчас от количества спортивных секций прямо-таки глаза разбегаются.
  • Очень важно, чтобы у малыша выработался навык заниматься спортом, а любовь к физическим упражнениям стала нормой жизни.

Ведь это прекрасная альтернатива улице, сомнительным компаниям или бесконечному просиживанию за компьютером.

Что нужно учесть при выборе спортивной секции?

При выборе спортивной секции важно учесть следующее — гимнастика, фигурное катание и танцы помогут сформировать правильную осанку. Этими видами спорта можно заниматься уже с трёх лет.

У ребенка движения становятся более координированными, так как улучшается нервная регуляция мышечной деятельности.

А вот фанатов Брюса Ли и Джеки Чана заинтересуют восточные единоборства — самбо, дзюдо, классическая борьба. Занимаясь этими видами спорта, ребенок разовьет координацию движений, силу, выносливость, да и родители могут быть спокойны — чадо всегда сможет постоять за себя.

Подвижным детям подойдут командные игры, например, баскетбол или волейбол. Особенно рекомендуются они для повышения коммуникабельности малыша. При этом у него прекрасно разовьется и вытянется мускулатура спины, рук, ног.

Но учтите и такой момент: эти виды спорта, хоть и не очень опасны, но предполагают жесткие столкновения и падения, поэтому требуют выносливости и хорошей физической подготовки.

Если же ребенок с детства обожает футбол и считает Криштиану Роналду своим кумиром, то лучше отдать его в профильную спортшколу. Но приготовьтесь к тому, что тренировки и соревнования будут отнимать значительную часть времени, а успеваемость в школе может снизиться.

Теннис
 

Для развития правильной осанки и железной логики малышу лучше всего подойдет большой теннис. У будущих федереров и кафельниковых заметно улучшится быстрота реакции и координация движений. Заметьте, этот вид спорта не травматичен, но в то же время достаточно подвижен. Однако при серьезных нарушениях зрения или слабости суставов мысли о теннисе придется оставить.

Ребенку, который мечтает о морских путешествиях и знакомстве с пиратами Карибского моря, наверняка будет интересен парусный спорт.

Летом, весной и ранней осенью юные яхтсмены тренируются в природных условиях — что весьма благоприятно для здоровья, — а зимой изучают теорию и занимаются физической подготовкой в спортзалах. Осваивать этот вид спорта дети могут, начиная с 12 лет.

  • А вот силовыми видами спорта, как и упражнениями на выносливость, ребенку не стоит заниматься до 16 летнего возраста. Ведь связки и кости малыша пока развиты еще недостаточно, а скелет продолжает формироваться.

Как правило, позанимавшись в секции, через некоторое время ребенок сам поймет, насколько ему по душе сделанный выбор. А если он изъявит желание попробовать что-то новое, удерживать его не стоит.

Главное, спорт развивает в человеке хорошие физические данные, психическую и физическую устойчивость, ловкость, быстроту, сообразительность, наблюдательность, настойчивость, то есть свойства, в большинстве которых каждый нуждается в повседневной жизни. И не забывайте, наглядным примером для детей всегда являются их родители.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Секции И Кружки | В Каком Возрасте И Куда Отдать Ребенка?
Редактор: Ольга Алексеева
Темы спорт футбол хоккей теннис баскетбол
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