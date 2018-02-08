Известно, что занятия спортом могут дать ребенку очень многое: и здоровье, и волевые качества, и быстроту реакции.
Ведь это прекрасная альтернатива улице, сомнительным компаниям или бесконечному просиживанию за компьютером.
При выборе спортивной секции важно учесть следующее — гимнастика, фигурное катание и танцы помогут сформировать правильную осанку. Этими видами спорта можно заниматься уже с трёх лет.
У ребенка движения становятся более координированными, так как улучшается нервная регуляция мышечной деятельности.
А вот фанатов Брюса Ли и Джеки Чана заинтересуют восточные единоборства — самбо, дзюдо, классическая борьба. Занимаясь этими видами спорта, ребенок разовьет координацию движений, силу, выносливость, да и родители могут быть спокойны — чадо всегда сможет постоять за себя.
Подвижным детям подойдут командные игры, например, баскетбол или волейбол. Особенно рекомендуются они для повышения коммуникабельности малыша. При этом у него прекрасно разовьется и вытянется мускулатура спины, рук, ног.
Но учтите и такой момент: эти виды спорта, хоть и не очень опасны, но предполагают жесткие столкновения и падения, поэтому требуют выносливости и хорошей физической подготовки.
Если же ребенок с детства обожает футбол и считает Криштиану Роналду своим кумиром, то лучше отдать его в профильную спортшколу. Но приготовьтесь к тому, что тренировки и соревнования будут отнимать значительную часть времени, а успеваемость в школе может снизиться.
Для развития правильной осанки и железной логики малышу лучше всего подойдет большой теннис. У будущих федереров и кафельниковых заметно улучшится быстрота реакции и координация движений. Заметьте, этот вид спорта не травматичен, но в то же время достаточно подвижен. Однако при серьезных нарушениях зрения или слабости суставов мысли о теннисе придется оставить.
Ребенку, который мечтает о морских путешествиях и знакомстве с пиратами Карибского моря, наверняка будет интересен парусный спорт.
Летом, весной и ранней осенью юные яхтсмены тренируются в природных условиях — что весьма благоприятно для здоровья, — а зимой изучают теорию и занимаются физической подготовкой в спортзалах. Осваивать этот вид спорта дети могут, начиная с 12 лет.
Как правило, позанимавшись в секции, через некоторое время ребенок сам поймет, насколько ему по душе сделанный выбор. А если он изъявит желание попробовать что-то новое, удерживать его не стоит.
Главное, спорт развивает в человеке хорошие физические данные, психическую и физическую устойчивость, ловкость, быстроту, сообразительность, наблюдательность, настойчивость, то есть свойства, в большинстве которых каждый нуждается в повседневной жизни. И не забывайте, наглядным примером для детей всегда являются их родители.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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