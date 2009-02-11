Если малыш часто болеет...

Почему одни малыши болеют редко, а другие, даже сидя дома, хлюпают носом и чихают? Родители усиленно кормят детей витаминами и закаливают, но ничего не помогает. Может быть, причина болезней кроется не в самой инфекции, а в плохой наследственности?

"Безусловно, существуют врожденные иммунные нарушения, которые передаются на генном уровне, — считает кандидат медицинских наук, иммунолог Елена Долгина. — Большое значение имеет и то, как протекала беременность, доношен ли ребенок, не передала ли мать внутриутробно или во время родов ему какую-то инфекцию. Во всех этих случаях велика опасность, что малыш родится ослабленным.

Часто болеющие дети

Но гораздо чаще иммунная система ребенка страдает уже после рождения и тесно связана с его образом жизни. Кормление грудью уменьшает шансы заболеть на первом году жизни.

После перехода на обычное меню здоровье малыша начинает зависеть от того, насколько массированно в его организм проникают антигены — вещества, генетически чуждые организму:

вирусы

бактерии

грибки

токсины и т. д.

Главными "поставщиками" антигенов являются постоянные очаги инфекции в организме:

аденоидит

хронический тонзиллит

дисбактериоз

скрытые инфекции

Патогенные бактерии активно размножаются и заполняют микрофлору. Иммунитет оказывается не в состоянии с ними справиться и дает сбой.

В нашей стране часто болеющим принято называть ребенка, подвергающегося респираторно-вирусным заболеваниям:

до 1 года более 3 раз в год с года до 3 лет более 5 раз в год с 4 до 5 лет более 4 раз в год старше 5 лет более 3 раз в год

Российские врачи таким детям часто назначают иммуностимулирующие и общеукрепляющие препараты, что в корне противоречит всем принципам доказательной медицины.

Также снижению иммунитета способствуют:

глисты (могут выступать как антиген)

тяжелые инфекционные и вирусные заболевания типа кори, гриппа, кишечных инфекций

хирургические вмешательства

лекарства, подавляющие иммунитет (противоопухолевые препараты, стероиды, большая часть антибиотиков и др.)

плохое питание, рахит, недостаток витаминов, прогулок на свежем воздухе и физической активности.

При частых болезнях ребенка обратитесь к специалистам — иммунологу, ЛОР-врачу, аллергологу. Они помогут выявить и пролечить очаги инфекции в организме, глистную инвазию, при необходимости проведут специальные исследования, чтобы исключить диагноз врожденного иммунодефицита.

Если малыш переболел, ему предстоит операция, он принимает антибиотики или другие лекарства-иммунодепрессанты, поддержите его иммунитет витаминами и иммуностимулирующими препаратами (по рекомендации врача).

Следите за сбалансированным питанием сына или дочери.

В ежедневном рационе должны присутствовать не только крупы, хлеб и сдоба, сладости, но достаточно мяса, овощей и фруктов.

И главное — закаливайте ребенка, приобщайте к физической культуре. Это лучше многих лекарств поможет детскому организму "встряхнуться" и заставит органы и ткани вырабатывать необходимые защитные вещества".

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