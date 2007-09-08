Пролапс - "провисание" сердечного клапана: что это такое и как лечить

Нередко еще совсем маленьким детям врачи ставят диагноз "пролапс митрального клапана", что повергает родителей в панику. Поддается ли коррекции это заболевание? Чем оно может грозить ребенку в будущем, и нужны ли ему ограничения в обычной жизни?

"Сердце человека состоит из четырех отделов (камер) — двух предсердий и двух желудочков, — говорит врач-кардиолог Сергей Чазов. — Предсердия отделены от желудочков клапанами, которые пропускают кровь только в одном направлении, из предсердий в желудочки.

Клапан, расположенный между левым желудочком и левым предсердием, называется митральным. Он состоит из двух пластиночек — створок. Когда желудочки начинают сокращаться, чтобы отправить кровь по сосудам, створки митрального клапана плотно смыкаются и не дают потоку крови идти вспять. Так происходит в норме.

Но иногда либо одна створка, либо ее часть, либо сразу обе створки начинают провисать, "вываливаться" в сторону левого предсердия. Это и называется пролапсом митрального клапана.

Опасен ли пролапс митрального клапана?

Все зависит от того, насколько сильно провисает створка клапана. При значительном пролапсе клапан перестает выполнять свою функцию, и возникает обратный ток крови из желудочка в предсердие.

Но такое происходит крайне редко. Большинство же людей живут с пролапсом митрального клапана долгие годы и без каких-либо проблем, ничем не ограничивая себя в жизни. Однако…

Бывает, что наблюдается сочетание пролапса и различных нарушений сердечного ритма, таких как экстрасистолия (внеочередные сокращения сердца), мерцательная аритмия.

Нередко поражение створок митрального клапана сопровождается другими болезнями, например,

варикозным расширением вен нижних конечностей,

плоскостопием,

уплощением грудной клетки,

сколиозом позвоночника,

грыжей.

И здесь нужна консультация и рекомендация специалистов: кардиологов, сосудистых хирургов, ортопедов.

Сердечно-сосудистая система

Какие методы позволяют диагностировать пролапс?

Основной метод — эхокардиография, то есть, ультразвуковое исследование сердца. Полезную информацию можно получить с помощью так называемой допплерографии.

Можно ли вылечить пролапс митрального клапана?

Как я уже говорил, большинству никакого лечения вообще не требуется. Вмешательство врача необходимо лишь в том случае, когда пролапс сопровождается нарушениями ритма сердца и болями. В случае сильного провисания клапана необходима хирургическая операция".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.