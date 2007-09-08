Нередко еще совсем маленьким детям врачи ставят диагноз "пролапс митрального клапана", что повергает родителей в панику. Поддается ли коррекции это заболевание? Чем оно может грозить ребенку в будущем, и нужны ли ему ограничения в обычной жизни?
"Сердце человека состоит из четырех отделов (камер) — двух предсердий и двух желудочков, — говорит врач-кардиолог Сергей Чазов. — Предсердия отделены от желудочков клапанами, которые пропускают кровь только в одном направлении, из предсердий в желудочки.
Клапан, расположенный между левым желудочком и левым предсердием, называется митральным. Он состоит из двух пластиночек — створок. Когда желудочки начинают сокращаться, чтобы отправить кровь по сосудам, створки митрального клапана плотно смыкаются и не дают потоку крови идти вспять. Так происходит в норме.
Но иногда либо одна створка, либо ее часть, либо сразу обе створки начинают провисать, "вываливаться" в сторону левого предсердия. Это и называется пролапсом митрального клапана.
Все зависит от того, насколько сильно провисает створка клапана. При значительном пролапсе клапан перестает выполнять свою функцию, и возникает обратный ток крови из желудочка в предсердие.
Но такое происходит крайне редко. Большинство же людей живут с пролапсом митрального клапана долгие годы и без каких-либо проблем, ничем не ограничивая себя в жизни. Однако…
Бывает, что наблюдается сочетание пролапса и различных нарушений сердечного ритма, таких как экстрасистолия (внеочередные сокращения сердца), мерцательная аритмия.
Нередко поражение створок митрального клапана сопровождается другими болезнями, например,
И здесь нужна консультация и рекомендация специалистов: кардиологов, сосудистых хирургов, ортопедов.
Основной метод — эхокардиография, то есть, ультразвуковое исследование сердца. Полезную информацию можно получить с помощью так называемой допплерографии.
Как я уже говорил, большинству никакого лечения вообще не требуется. Вмешательство врача необходимо лишь в том случае, когда пролапс сопровождается нарушениями ритма сердца и болями. В случае сильного провисания клапана необходима хирургическая операция".
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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