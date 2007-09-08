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Автор Андрей Беляков

Пролапс - "провисание" сердечного клапана: что это такое и как лечить

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нередко еще совсем маленьким детям врачи ставят диагноз "пролапс митрального клапана", что повергает родителей в панику. Поддается ли коррекции это заболевание? Чем оно может грозить ребенку в будущем, и нужны ли ему ограничения в обычной жизни?

Пролапс - "провисание" сердечного клапана: что это такое и как лечить

"Сердце человека состоит из четырех отделов (камер) — двух предсердий и двух желудочков, — говорит врач-кардиолог Сергей Чазов. — Предсердия отделены от желудочков клапанами, которые пропускают кровь только в одном направлении, из предсердий в желудочки.

Клапан, расположенный между левым желудочком и левым предсердием, называется митральным. Он состоит из двух пластиночек — створок. Когда желудочки начинают сокращаться, чтобы отправить кровь по сосудам, створки митрального клапана плотно смыкаются и не дают потоку крови идти вспять. Так происходит в норме.

Но иногда либо одна створка, либо ее часть, либо сразу обе створки начинают провисать, "вываливаться" в сторону левого предсердия. Это и называется пролапсом митрального клапана.

Опасен ли пролапс митрального клапана?

Все зависит от того, насколько сильно провисает створка клапана. При значительном пролапсе клапан перестает выполнять свою функцию, и возникает обратный ток крови из желудочка в предсердие.

Но такое происходит крайне редко. Большинство же людей живут с пролапсом митрального клапана долгие годы и без каких-либо проблем, ничем не ограничивая себя в жизни. Однако…

Бывает, что наблюдается сочетание пролапса и различных нарушений сердечного ритма, таких как экстрасистолия (внеочередные сокращения сердца), мерцательная аритмия.

Нередко поражение створок митрального клапана сопровождается другими болезнями, например,

  • варикозным расширением вен нижних конечностей,
  • плоскостопием,
  • уплощением грудной клетки,
  • сколиозом позвоночника,
  • грыжей.

И здесь нужна консультация и рекомендация специалистов: кардиологов, сосудистых хирургов, ортопедов.

Сердечно-сосудистая система
Сердечно-сосудистая система

Какие методы позволяют диагностировать пролапс?

Основной метод — эхокардиография, то есть, ультразвуковое исследование сердца. Полезную информацию можно получить с помощью так называемой допплерографии.

Можно ли вылечить пролапс митрального клапана?

Как я уже говорил, большинству никакого лечения вообще не требуется. Вмешательство врача необходимо лишь в том случае, когда пролапс сопровождается нарушениями ритма сердца и болями. В случае сильного провисания клапана необходима хирургическая операция".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как лечить пролапс митрального клапана? | Доктор Мясников
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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