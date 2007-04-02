Учимся вставать по утрам с "правильной ноги"

Если у человека все валится из рук, говорят, что "он встал не с той ноги". Это не просто слова. Медициной доказано: для того чтобы у вас был хороший день, надо правильно проснуться.

Пробуждение должно быть неспешным

Перво-наперво не надо при первом же звуке будильника резко вскакивать с кровати. Переход из сна в состояние бодрствования должен быть неспешным и правильным. Для этого даже практически здоровому человеку полезно сделать несколько упражнений и потягиваний. Ведь во сне одни процессы замедляются (обменные, например), а другие усиливаются (скажем, нервные).

Считается, что во сне мозг перерабатывает всю ту информацию, которую он получил за день, как бы раскладывая ее по полочкам. Происходят изменения в сердечно-сосудистой системе, уменьшается объем циркулирующей крови. Расслабляется позвоночник. Все эти системы надо подготовить к дневной работе. Для этого есть несколько очень простых рекомендаций.

Утром нужно зарядиться радостью, а потому, еще не разлепив глаза, начинать перебирать все дела, которые нужно будет сделать в этот день, противопоказано. Лучше включите приятную музыку. Сейчас утро и надо заниматься исключительно собой любимым.

Если вы здоровы

Сделайте вдохи-выдохи

Чтобы активизировать сердечно-сосудистую систему, надо лежа на спине и положив руки на живот, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, напрягая живот и очень сильно выпячивая брюшную стенку при вдохе, а при выдохе максимально задвигая ее в себя. Таким образом, вы разгоните застоявшуюся в брюшной полости кровь. Сделайте 10-15 таких вдохов. Те, кому сложно выполнять упражнение с вытянутыми ногами, могут их немного согнуть.

Лягте на бок и подышите ещё

После этого перевернитесь на левый бок и лягте в позу зародыша, то есть, максимально подтянув колени к подбородку. Положите правую руку на правое подреберье и также сделайте от 5 до 15 вдохов. Этим упражнением вы прочищаете желчные пути, оно очень полезно тем, у кого тугой кишечник.

Растяните позвоночник

Еще одна вещь, которую необходимо сделать утром, это растянуть позвоночник: правая рука вытягивается вперед, правую пятку тянете в противоположную сторону, затем то же самое с левой стороны. Потом двумя руками вы тянетесь вверх, а пятками вниз.

Позвоночник

Встаньте в позу кошки, а затем немного посидите на постели

Вспомните, как просыпается кошка, как она разминает свой позвоночник, то есть в коленно-локтевом положении нужно сделать выгибание, а потом прогибание спины, касаясь грудью постели. После этой небольшой гимнастики тоже не надо сразу вскакивать. Сядьте и прежде немного посидите на постели.

Если вы гипертоник

Если у вас есть какие-то хронические заболевания, в утреннем пробуждении появляются некоторые особенности. Для людей с гипертонической болезнью утро — самое тяжелое время, и статистика, к сожалению, подтверждает, что наибольшее количество катастроф с гипертониками (кризы, инсульты, внезапная смерть) происходит между 6 и 11 часами утра. Поэтому гипертонику еще в постели нужно принять лекарство и некоторое время полежать.

Для того чтобы с утра не было лишней нагрузки, все необходимое — от завтрака, который надо будет только разогреть, до костюма, который вы наденете, не стоя полчаса перед шкафом, нервничая из-за недостатка времени, — должно быть приготовлено с вечера. Утренняя суета может спровоцировать болезнь.

Если есть проблемы со спиной

У людей, страдающих остеохондрозом, особенно шейного и грудного отдела, по утрам бывают неприятные ощущения, головокружения, подташнивания. Им можно посоветовать сделать все дыхательные упражнения, о которых говорилось выше, но после этого вставать нужно очень аккуратно. Сначала спустить ноги с постели и полежать так немного. Потом сесть и с открытыми глазами, очень мягко сделать 5-10 наклонов головы вправо-влево и 5-10 раз наклонить ее вперед-назад. После этого подняться, немного постоять и начинать свой день.

Боль в шее и спине

Примерно такой же ритуал должен быть у больных с гипотонией (пониженным артериальным давлением). Они знают, что при резком перемещении, особенно при переходе из горизонтального в вертикальное положение, бывает шум в ушах, темнеет в глазах.

Если у вас варикоз

Утром нужно сделать гимнастику для ног (небольшие подъемы, ножницы). После этой гимнастики, не вставая, поднять ноги, прислонить их к стенке под прямым углом к туловищу. В таком положении надо пробыть не менее десяти минут, и только после этого можно осторожно натягивать эластичный чулок или начинать бинтовать ноги. Если вы встали утром, опустили ноги, а потом спохватились и надеваете чулок, вы себе вредите, потому что венозные клапаны уже опустились вниз и эластичный чулок или бинт фиксирует их патологическое положение. Лучше тогда не бинтовать вообще.

Как видите, все это не очень сложно, правда, занимает немного больше времени, но это лечебные профилактические процедуры, и лучше потратить каждое утро 15-20 минут и поддерживать себя в нормальном состоянии, чем потом в течение дня мучиться от боли и ходить по врачам. Если же вы все сделаете правильно, никто не скажет, что вы встали не с той ноги.

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