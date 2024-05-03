На Украине создадут штурмовые штрафбаты для дезертиров

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Ополченец ДНР Матюшин: украинских дезертиров отправят в ад на передовой

1:13
Мир

Украина планирует создание специализированных штурмовых батальонов для наказания дезертиров и военных, отказавшихся выполнять приказы. Об этом сообщил бывший командир добровольческого отряда "Варяг" и старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин в интервью URA. RU.

Ополченец ДНР Матюшин: украинских дезертиров отправят в ад на передовой
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По его словам, около 15 тысяч таких военных не будут отправлены в тюрьму или на работы, а вместо этого их могут включить в новые штурмовые роты, которые используют в качестве "мяса" в самых тяжелых боях. Матюшин утверждает, что подобное использование дисциплинарно наказанных солдат станет аналогом штрафбатов.

Эксперт отметил, что бегство для таких солдат будет затруднено, так как их будут сторожить специальные заградотряды, состоящие из иностранных наемников или украинских националистов. Солдаты, получившие дисциплинарные наказания, будут направляться на самые опасные участки фронта.

Депутат Рады Юрий Камельчук подтвердил, что таких военных около 15 тысяч, и они находятся вне тюрьмы, не применяясь в текущих боевых операциях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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