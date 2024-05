На Украине создадут штурмовые штрафбаты для дезертиров

Украина планирует создание специализированных штурмовых батальонов для наказания дезертиров и военных, отказавшихся выполнять приказы. Об этом сообщил бывший командир добровольческого отряда "Варяг" и старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин в интервью URA. RU.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license