Врач рассказал о пугающих последствиях алкоголизма

В преддверии Дня Победы, в Подмосковье введено частичное ограничение на продажу алкоголя, с целью поддержания общественного порядка и заботы о здоровье жителей. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач-нарколог Тимур Мамедов поделился о тяжёлых заболеваниях, спровоцированных алкоголем.
Малоизвестным, но серьезным осложнением чрезмерного употребления спиртного является полинейропатия — заболевание, разрушающее нервные волокна, расположенные за пределами головного и спинного мозга, что отрицательно влияет на деятельность многих органов.
"Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это ещё и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией", — отметил Тимур Мамедов.
Алкоголь также может спровоцировать синдром Корсакова — патологию, получившую название в честь русского психиатра Сергея Корсакова, который отмечал у пациентов нарушения временной ориентации, проблемы с памятью и потерю ориентации в пространстве.
Сергей Корсаков связывал это расстройство с алкоголизмом. Со временем выяснилось, что синдром может быть вызван и другими факторами, однако наиболее распространенной причиной остается злоупотребление спиртным. Данному заболеванию также сопутствует нейропатия, как подытожил Тимур Мамедов.
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