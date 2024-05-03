Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно о новых разногласиях в ЕС по поводу российских активов
Тренер Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ за оскорбление арбитра-женщины
В России разработали метод прогнозирования здоровья будущих детей
Павел Дуров рассказал, что фильм "Вонка" был его любимым в 2023 году
Андрей Руденко покинул поста гендиректора "Росгосстрах Жизнь"
Ветеринары назвали симптомы болезни у питомца
Ополченец ДНР Матюшин: украинских дезертиров отправят в ад на передовой
Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона
Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине
Врач рассказал о пугающих последствиях алкоголизма

Нарколог Мамедов: алкоголь может вызвать синдром, ведущий к потере памяти

1:29
Здоровье

В преддверии Дня Победы, в Подмосковье введено частичное ограничение на продажу алкоголя, с целью поддержания общественного порядка и заботы о здоровье жителей. В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач-нарколог Тимур Мамедов поделился о тяжёлых заболеваниях, спровоцированных алкоголем.

Нарколог Мамедов: алкоголь может вызвать синдром, ведущий к потере памяти
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Малоизвестным, но серьезным осложнением чрезмерного употребления спиртного является полинейропатия — заболевание, разрушающее нервные волокна, расположенные за пределами головного и спинного мозга, что отрицательно влияет на деятельность многих органов.

"Некоторые думают, что полинейропатия — это только боли и онемение конечностей. На самом деле, это ещё и проблемы с пищеварением, мочеиспусканием и импотенцией", — отметил Тимур Мамедов.

Алкоголь также может спровоцировать синдром Корсакова — патологию, получившую название в честь русского психиатра Сергея Корсакова, который отмечал у пациентов нарушения временной ориентации, проблемы с памятью и потерю ориентации в пространстве.

Сергей Корсаков связывал это расстройство с алкоголизмом. Со временем выяснилось, что синдром может быть вызван и другими факторами, однако наиболее распространенной причиной остается злоупотребление спиртным. Данному заболеванию также сопутствует нейропатия, как подытожил Тимур Мамедов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Панов Александр
Оказывает помощь в следующих проблемах: вывод из запоя, лечение алкоголизма, кодирование от алкоголизма, лечение наркомании, помощь психолога и психотерапевта
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Специалист Чередниченко Николай
Проводит диагностику и лечение апатии, депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов и фобий и других психических расстройств
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона
Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине
Российский ответ на итальянские санкции переполошил весь Запад
Ошибки в макияже, приводящие к неряшливому виду и создающие ощущение усталости
В Анталью из регионов России возобновлены полёты
Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт
Почему стоит посадить колокольчики и ацену
Анастасия Волочкова отчитала Катю Гордон за нападки
Автоэксперт рассказал, почему в топливном баке образуется вода и как ее удалить
Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников