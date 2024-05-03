Российские ученые нашли гены, предсказывающие сердечные заболевания и задержку развития у детей

Ученые из СГМУ выявили генетические индикаторы, связанные с задержками в умственном и речевом развитии, а также с врожденными дефектами сердца у детей, как сообщает портал Runews24. ru.
Специалисты уверены, что на основе этих данных можно прогнозировать здоровье будущих детей, включая возможные нарушения речевых функций и умственного развития.
В ходе исследования был анализирован набор мутаций, которые могут привести к врожденным сердечным недостаткам. Ученые провели полное геномное секвенирование у детей с сердечными дефектами и их родителей.
Результаты показали, что свыше 80% изученных детей, кроме сердечных заболеваний, испытывали также задержки в развитии речи.
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