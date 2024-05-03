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Российские ученые нашли гены, предсказывающие сердечные заболевания и задержку развития у детей

В России разработали метод прогнозирования здоровья будущих детей

0:49
Наука

Ученые из СГМУ выявили генетические индикаторы, связанные с задержками в умственном и речевом развитии, а также с врожденными дефектами сердца у детей, как сообщает портал Runews24. ru.

В России разработали метод прогнозирования здоровья будущих детей
Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специалисты уверены, что на основе этих данных можно прогнозировать здоровье будущих детей, включая возможные нарушения речевых функций и умственного развития.

В ходе исследования был анализирован набор мутаций, которые могут привести к врожденным сердечным недостаткам. Ученые провели полное геномное секвенирование у детей с сердечными дефектами и их родителей.

Результаты показали, что свыше 80% изученных детей, кроме сердечных заболеваний, испытывали также задержки в развитии речи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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