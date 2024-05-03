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Решил заняться собственными проектами: гендиректор "Росгосстрах Жизнь" Андрей Руденко ушёл со своего поста

Андрей Руденко покинул поста гендиректора "Росгосстрах Жизнь"

2:08
Страхование

Андрей Руденко ушёл с поста генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь», исполняющим обязанности назначен Валерий Смирнов сообщили АСН в пресс-службе компании. 

Андрей Руденко покинул поста гендиректора "Росгосстрах Жизнь"
Фото: web.archive.org by karel291 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Руденко руководил «Росгосстрах Жизнью» в течение 5 лет, за это время существенно нарастил показатели компании. При нём страховщик вошёл в топ-5 крупнейших игроков рынка страхования России. Пост гендиректора он решил оставить, чтобы заняться собственными проектами, отметили в пресс-службе.

Алексей Руденко окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит» в 2024 году, имеет степень кандидата экономических наук. Свою карьеру начинал в страховании. В 2004-2007 гг. работал начальником отдела управления рисками ЗАО «Страховая компания «ОСТ-Вест Альянс», после этого занимал пост менеджера по региону Центральная и Восточная Европа в компании Allianz до 2009 г. До ноября 2011 г. работал заместителем гендиректора ООО «Страховая компания «Альянс Росно Жизнь», после этого был управляющим директором по экономике и финансам, а также членом правления АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». В 2015-2017 гг. занимал должность председателя Фонда социального страхования России, входил в состав правления ФСС. Занимал пост гендиректора СК «Сбербанк Страхование Жизнь».

Назначенный и. о. гендиректора "РГС Жизнь" Валерий Смирнов ранее занимал должность первого заместителя генерального директора — финансового директора. Смирнов имеет более чем 20-летний опыт работы на финансовом рынке и является одним из лучших менеджеров в страховом сообществе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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