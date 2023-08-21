Ученые назвали травы, которые помогают в жару не потеть

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — время радости и солнца, но иногда чрезмерное потоотделение может испортить настроение. На помощь приходят не только гигиенические процедуры и антиперспиранты, но и природные решения, основанные на травах.

Фото: "Mint" by anthonycramp is licensed under CC BY 2.0.

В статье рассмотрим некоторые эффективные натуральные средства, которые помогут вам преодолеть проблему гипергидроза в жаркое время года.

Перечная мята

Первое наше внимание обращаем на перечную мяту. Её отвар обладает успокаивающими свойствами, а также способствует борьбе с гипергидрозом — избыточным потоотделением.

Не только внутреннее употребление отвара из сушеной или свежей мяты оказывает положительный эффект, но и протирание кожи этим настоем с использованием хлопчатобумажных салфеток.

Ромашка

Ромашка, знаменитая своими успокаивающими свойствами, также может помочь в борьбе с избыточным потоотделением. Напиток из сушеной ромашки, приготовленный настойкой в соотношении три столовые ложки на литр кипяченой воды, может заменить химические антиперспиранты.

Протирая подмышки этим настоем, вы можете снизить потоотделение и оставаться свежими в течение дня.

Шалфей

Шалфей пользуется особой популярностью у женщин, сталкивающихся с гипергидрозом в период менопаузы. Чай из шалфея обладает успокаивающими свойствами и помогает бороться с избыточным потоотделением, вызванным стрессом. Рекомендуется употреблять не менее двух чашек этого чая для достижения максимального эффекта.

Кора дуба

Настой из коры дуба является отличным средством для восстановления естественного функционирования потовых желез. Приготовьте настой, залив столовую ложку измельченной коры дуба кипятком и дайте настояться в течение 15-20 минут. После процедите настой и добавьте его в ванную — это поможет достичь желаемого эффекта.

Хвощ и крапива

Травы, такие как хвощ и крапива, могут оказать положительное воздействие на мочеполовую систему, снизив объем выделяемой мочи и, тем самым, потоотделение.

Важно использовать отвары этих трав осторожно, так как их чрезмерное употребление может привести к обезвоживанию организма.

Причины гипергидроза и связанные патологии

Важно понимать, что гипергидроз может быть первичным и вторичным. Первичный гипергидроз характерен для здоровых людей и не связан с другими заболеваниями.

Вторичный гипергидроз может возникнуть в детстве или подростковом периоде, а также быть следствием серьезных патологий, таких как инфекции, неврологические нарушения, ожирение, онкологические заболевания, сахарный диабет, гипертиреоз и нарушение функции надпочечников.

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