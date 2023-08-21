Кофеиновая зависимость: Как распознать признаки

Кофеин — это стимулятор, который, подобно табаку и алкоголю, способен изменить ваше состояние.
Согласно данным издания The Sun и мнению эксперта, человеческая зависимость от кофеина может быть выявлена по ряду признаков. В данной статье мы рассмотрим восьмь ключевых признаков, а также поделимся советами по управлению этой зависимостью.
Кофеин наиболее распространен в кофе и чае — двух популярных напитках. Тем не менее, множество безалкогольных напитков, энергетических напитков, шоколада и даже лекарств также содержат это активное вещество.
Исследования в разное время ассоциировали кофеин с пониженным риском развития болезни Альцгеймера, увеличением продолжительности жизни и улучшением сердечного здоровья.
В целом специалисты по здравоохранению считают, что умеренное потребление кофеина безопасно для большинства взрослых, если не превышает 400 мг в день — это примерно четыре стандартные чашки кофе.
Однако каждый организм индивидуален, и уровень толерантности к кофеину может различаться. Это может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты.
Исследование компании Lenstore, специализирующейся на контактных линзах, выявило ряд предупреждающих признаков кофеиновой зависимости, начиная от размытости зрения и заканчивая мышечными дрожаниями и бессонницей.
Даже отказ от утренней порции кофе может вызвать беспокойство.
Исследования показали, что кофеин может стимулировать появление тревожных мыслей, так как он способствует высвобождению адреналина — гормона борьбы или бегства. Повышенные дозы кофеина могут вызвать нервозность и тревожность у некоторых людей.
Один из ключевых эффектов кофеина — подавление сна. Употребление кофеина ближе к ночи может вызвать проблемы со засыпанием.
Около трети людей опытно сообщили о том, что кофеин мешает им заснуть. Важно ограничивать потребление кофеина ближе к вечеру, чтобы обеспечить качественный сон.
Каждый пятый человек отмечает, что кофеин вызывает у них головную боль. Парадоксально, но головная боль может быть одним из симптомов при отказе от кофеина.
Это связано с тем, что кофеин сужает сосуды мозга, и при его отсутствии сосуды расширяются, что может вызвать болевые ощущения.
Избыток кофеина может вызвать легкое головокружение. Кофеин, как стимулятор, ограничивает приток крови к мозгу, а при высоких дозах это может вызвать ощущение дурноты и головокружения.
Дрожание рук или даже подергивание глаз могут быть связаны с чрезмерным потреблением кофеина. Этот эффект связан с недостаточным поступлением кислорода к мышцам, что приводит к их спазмам.
Чтобы управлять кофеиновой зависимостью, полезно придерживаться нескольких рекомендаций:
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