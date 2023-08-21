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Илья Панфёров

Кофеиновая зависимость: Как распознать признаки

3:48
Здоровье

Кофеин — это стимулятор, который, подобно табаку и алкоголю, способен изменить ваше состояние.

Кофеиновая зависимость: Как распознать признаки
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным издания The Sun и мнению эксперта, человеческая зависимость от кофеина может быть выявлена по ряду признаков. В данной статье мы рассмотрим восьмь ключевых признаков, а также поделимся советами по управлению этой зависимостью.

Кофе и чай

Кофеин наиболее распространен в кофе и чае — двух популярных напитках. Тем не менее, множество безалкогольных напитков, энергетических напитков, шоколада и даже лекарств также содержат это активное вещество.

Потенциальные преимущества и предостережения

Исследования в разное время ассоциировали кофеин с пониженным риском развития болезни Альцгеймера, увеличением продолжительности жизни и улучшением сердечного здоровья.

В целом специалисты по здравоохранению считают, что умеренное потребление кофеина безопасно для большинства взрослых, если не превышает 400 мг в день — это примерно четыре стандартные чашки кофе.

Однако каждый организм индивидуален, и уровень толерантности к кофеину может различаться. Это может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты.

Исследование компании Lenstore, специализирующейся на контактных линзах, выявило ряд предупреждающих признаков кофеиновой зависимости, начиная от размытости зрения и заканчивая мышечными дрожаниями и бессонницей.

Признаки кофеиновой зависимости

Беспокойство

Даже отказ от утренней порции кофе может вызвать беспокойство.

Исследования показали, что кофеин может стимулировать появление тревожных мыслей, так как он способствует высвобождению адреналина — гормона борьбы или бегства. Повышенные дозы кофеина могут вызвать нервозность и тревожность у некоторых людей.

Бессонница

Один из ключевых эффектов кофеина — подавление сна. Употребление кофеина ближе к ночи может вызвать проблемы со засыпанием.

Около трети людей опытно сообщили о том, что кофеин мешает им заснуть. Важно ограничивать потребление кофеина ближе к вечеру, чтобы обеспечить качественный сон.

Головные боли

Каждый пятый человек отмечает, что кофеин вызывает у них головную боль. Парадоксально, но головная боль может быть одним из симптомов при отказе от кофеина.

Это связано с тем, что кофеин сужает сосуды мозга, и при его отсутствии сосуды расширяются, что может вызвать болевые ощущения.

Головокружение

Избыток кофеина может вызвать легкое головокружение. Кофеин, как стимулятор, ограничивает приток крови к мозгу, а при высоких дозах это может вызвать ощущение дурноты и головокружения.

Мышечный тремор

Дрожание рук или даже подергивание глаз могут быть связаны с чрезмерным потреблением кофеина. Этот эффект связан с недостаточным поступлением кислорода к мышцам, что приводит к их спазмам.

Управление кофеиновой зависимостью

Чтобы управлять кофеиновой зависимостью, полезно придерживаться нескольких рекомендаций:

  • Регулируйте Потребление: Старайтесь не употреблять более 400 мг кофеина в день.
  • Избегайте Позднего Потребления: Ограничьте употребление кофеина ближе к ночи, чтобы сохранить качественный сон.
  • Пейте Больше Воды: Гидратация помогает уменьшить негативные эффекты кофеина.
  • Разнообразьте Напитки: Иногда замените кофе на безкофейные напитки, чтобы дать организму передышку.

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Кофеиновая зависимость и проблемы со здоровьем из-за кофе
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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