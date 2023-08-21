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Илья Панфёров

Забота о ногах для диабетиков: Предотвращение проблем с нервами и кровообращением

3:00
Здоровье

Для людей, столкнувшихся с сахарным диабетом, забота о здоровье простирается далеко за контроль уровня сахара в крови.

Забота о ногах для диабетиков: Предотвращение проблем с нервами и кровообращением
Фото: "Random diabetes cartoon" by MarkDoliner is licensed under CC BY-SA 2.0.

Особое внимание следует уделять состоянию ног, так как они подвергаются риску развития серьезных проблем, вплоть до угрозы ампутации.

В этой статье мы расскажем о том, как поддерживать ноги здоровыми, предотвращая нервные повреждения и проблемы с кровообращением.

Опасности неконтролируемого сахара

Недостаточный контроль уровня сахара в крови может привести к серьезным последствиям для ног. Продолжительно высокий уровень сахара в крови создает опасную среду для нервов и сосудов в стопах. Это может привести к нарушению чувствительности и кровоснабжения, а в конечном итоге даже к ампутации.

Стопа Шарко: Следствия нервного повреждения

Одним из наиболее опасных состояний для ног диабетиков является стопа Шарко. Это состояние связано с разрушением мягких тканей стоп и суставов, вызванным долгосрочным неконтролируемым сахаром в крови.

Отсутствие чувствительности к температуре и боли делает ноги уязвимыми для инфекций, а заживление порезов затягивается из-за ограниченного кровоснабжения. Эффективный уход за ногами и регулярные осмотры особенно важны для тех, кто уже столкнулся с потерей чувствительности.

Роль инсулина и необходимость контроля

Организм диабетиков функционирует иначе, и инсулин играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Даже если организм производит инсулин, его может быть недостаточно.

При диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин вообще, а при диабете 2 типа клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, что требует больше гормона для нормализации уровня глюкозы.

Профилактика и осмотр ног

Поэтому особенно важно поддерживать уровень сахара в крови под контролем. Но также не менее важно следить за состоянием ног.

Регулярные осмотры и профилактические меры могут предотвратить серьезные проблемы. Диабетики должны обращать внимание на любые раны, боли, покраснения, отеки или волдыри на ногах, так как это может стать началом инфекции.

Значение уровня сахара в крови

Контроль уровня сахара в крови играет ключевую роль в поддержании здоровья ног. Для этого используются домашние глюкометры, которые позволяют измерить уровень HbA1c.

Нормальные диапазоны уровня сахара в крови при постоянном контроле: натощак от 4 до 7 ммоль/л, через два часа после еды — от 8.5 до 9 ммоль/л. Регулярный контроль позволяет сохранить уровень HbA1c ниже 48 ммоль/моль или 6.5% согласно старой шкале измерений.

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💊 Сахарный диабет. Осложнения. Диабет стопа, как сохранить ноги? Врач эндокринолог Ольга Павлова.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Тимофеева Галина
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Темы диабет

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