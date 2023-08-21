Забота о ногах для диабетиков: Предотвращение проблем с нервами и кровообращением

Для людей, столкнувшихся с сахарным диабетом, забота о здоровье простирается далеко за контроль уровня сахара в крови.
Особое внимание следует уделять состоянию ног, так как они подвергаются риску развития серьезных проблем, вплоть до угрозы ампутации.
В этой статье мы расскажем о том, как поддерживать ноги здоровыми, предотвращая нервные повреждения и проблемы с кровообращением.
Недостаточный контроль уровня сахара в крови может привести к серьезным последствиям для ног. Продолжительно высокий уровень сахара в крови создает опасную среду для нервов и сосудов в стопах. Это может привести к нарушению чувствительности и кровоснабжения, а в конечном итоге даже к ампутации.
Одним из наиболее опасных состояний для ног диабетиков является стопа Шарко. Это состояние связано с разрушением мягких тканей стоп и суставов, вызванным долгосрочным неконтролируемым сахаром в крови.
Отсутствие чувствительности к температуре и боли делает ноги уязвимыми для инфекций, а заживление порезов затягивается из-за ограниченного кровоснабжения. Эффективный уход за ногами и регулярные осмотры особенно важны для тех, кто уже столкнулся с потерей чувствительности.
Организм диабетиков функционирует иначе, и инсулин играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Даже если организм производит инсулин, его может быть недостаточно.
При диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин вообще, а при диабете 2 типа клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, что требует больше гормона для нормализации уровня глюкозы.
Поэтому особенно важно поддерживать уровень сахара в крови под контролем. Но также не менее важно следить за состоянием ног.
Регулярные осмотры и профилактические меры могут предотвратить серьезные проблемы. Диабетики должны обращать внимание на любые раны, боли, покраснения, отеки или волдыри на ногах, так как это может стать началом инфекции.
Контроль уровня сахара в крови играет ключевую роль в поддержании здоровья ног. Для этого используются домашние глюкометры, которые позволяют измерить уровень HbA1c.
Нормальные диапазоны уровня сахара в крови при постоянном контроле: натощак от 4 до 7 ммоль/л, через два часа после еды — от 8.5 до 9 ммоль/л. Регулярный контроль позволяет сохранить уровень HbA1c ниже 48 ммоль/моль или 6.5% согласно старой шкале измерений.
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