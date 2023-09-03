Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Nature Communications: Память зависит от дыхания

4:27
Здоровье

Эксперты уже обсуждали, как дыхание может влиять на память. С использованием электродов исследователи измеряли ритмы мозга у людей и связывали их с дыхательными ритмами и результатами психологических экспериментов. Оказалось, что информация, воспринятая во время вдоха, лучше запоминается (то же самое относится и к распознаванию эмоций). В предыдущем исследовании, опубликованном в прошлом году, рассматривались мыши, и было установлено, что дыхание организует обмен информацией между центрами памяти во сне.

Nature Communications: Память зависит от дыхания
Фото: grafmag.pl

В новом исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые из Медицинского университета Хёго также подчеркивают важность связи между дыханием и памятью. В данном случае исследователи использовали генетически модифицированных мышей, у которых была возможность стимулировать нейроны дыхательного центра в продолговатом мозге. Для этого они использовали оптогенетические методы, которые включали светочувствительные белки в нужные нейроны и манипулировали ими с помощью световых импульсов.

Мыши с оптогенетически активированным дыхательным центром проходили тесты на память. Они должны были запомнить разные объекты и ситуации, а затем дыхательный ритм на короткое время нарушался, вызывая кратковременное прекращение дыхания. Несмотря на это, мозг мышей не реагировал на снижение кровоснабжения, и информация не сохранялась в памяти, даже когда они подвергались стрессовым ситуациям.

Исследователи также выявили, что нарушение дыхательного ритма влияло на активность нейронов гиппокампа, ключевого центра памяти. Хотя нейроны продолжали генерировать импульсы, они не формировали характерные кластеры активности, ответственные за фиксацию информации.

Оказалось, что различные рисунки дыхания могли стимулировать или подавлять память. Например, медленное дыхание ухудшало работу памяти. Однако стоит отметить, что результаты исследования получены на мышах, и, хотя он позволяет предполагать возможное влияние дыхания на память у людей, дополнительные исследования требуются для подтверждения этих выводов.

Мышей с оптогенетическим дыхательным центром проводили через тесты на память. Тесты были разные, в одних мышам нужно было запомнить какой-нибудь предмет, в других их просто пугали, и им нужно было запомнить обстоятельства страха. В тот момент, когда мыши должны были что-то запомнить, у них сбивали дыхательный ритм, вызывая кратковременное апноэ. Мозг не успевал почувствовать сбой в кровоснабжении, но в памяти у мышей ничего не откладывалось — даже тогда, когда их пугали.

Исследователи пишут, что сбой в дыхательном центре влиял на то, как работают нейроны гиппокампа, одного из главных, как мы знаем, центров памяти: нейроны в нём продолжали генерировать импульсы, однако в своей активности они не складывались в характерные кластеры, от которых зависит фиксация информации.

Манипулируя дыхательным центром, можно ускорить дыхание или замедлить, сделать его более глубоким и т. д. Оказалось, что тот или иной рисунок дыхания может стимулировать память или, наоборот, подавлять её; например, при замедленном дыхании память начинала работать хуже.

Здесь, конечно, есть большой соблазн перейти к практическим рекомендациям, однако не стоит забывать, что эксперименты ставили на мышах, а мы от мышей всё-таки сильно отличаемся и размером мозга, и сердечным ритмом, и ритмом дыхания. Хотя не исключено, что проблемы с памятью можно будет в перспективе лечить дыхательными упражнениями, подобранными для конкретного мозга в соответствии с его особенностями.

Вообще же на примере памяти и дыхания хорошо видно, сколько на самом деле в науке нужно усилий, чтобы твёрдо установить ту или иную закономерность. Пусть у нас есть результаты экспериментов на людях, нам всё равно нужны модифицированные мыши для лучшего понимания происходящего в мозге, и уже от мышей мы потом снова должны будем вернуться к людям, чтобы скорректировать более ранние выводы и отделить в них человеческие частности от более общих нейробиологических феноменов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как улучшить работу мозга и память без лекарств.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы наука здоровье
Новости Все >
В Госдуме предложили перенести столицу РФ в Киев — чтобы "добить фашизм"
Под Ростовом толпа избила и расстреляла из пистолета участника СВО
Владимир Зеленский заявил, что "конкретно поговорил" с Эммануэлем Макроном
Лучшие крупноплодные сорта кизила
В Оренбургской области нашли тела двух человек в уличном туалете местного жителя
Военный медик рассказал о причине поражения бойцов ВСУ легионеллёзом: дело не в кондиционерах
Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США
Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди
Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью
В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Последние материалы
Владимир Зеленский заявил, что "конкретно поговорил" с Эммануэлем Макроном
Лучшие крупноплодные сорта кизила
Уролог Холи: Болезнь Пейрони — невидимая угроза мужского здоровья
В Оренбургской области нашли тела двух человек в уличном туалете местного жителя
Военный медик рассказал о причине поражения бойцов ВСУ легионеллёзом: дело не в кондиционерах
Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США
Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди
Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью
В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме
Автостат: Названы самые популярные мотоциклы в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников