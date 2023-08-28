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Илья Панфёров

Британские врачи назвали три правила для быстрого похудения

3:21
Здоровье

Оптимальное состояние внутреннего жира, расположенного в области живота, имеет важное значение для общего благополучия организма.

Британские врачи назвали три правила для быстрого похудения
Фото: https://www.rupixel.ru StockPhotoMan

Этот вид жира выполняет защитную функцию для внутренних органов, однако избыток может повлечь за собой негативные последствия для здоровья. Врачи из Великобритании в социальных сетях раскрыли три простых метода избавления от излишков жира в области живота.

Имеется научное подтверждение того, что чрезмерное накопление жира может увеличить вероятность развития заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, различные виды рака и инсульт.

Однако ключевой роль в этом процессе принадлежит здоровому и сбалансированному рациону питания, который включает все необходимые группы продуктов, а также регулярные физические нагрузки.

Качественный сон

Совет первых лицензированных медиков заключается в обеспечении качественного сна. Онлайн-тренер по физической подготовке Анна Казинс отмечает, что многие люди, стремясь похудеть, пренебрегают полноценным отдыхом и, как следствие, сталкиваются с повышенным стрессом.

Исследования подтверждают эффективность физических упражнений в уменьшении уровня усталости и в улучшении качества и продолжительности сна. Физическая активность способствует улучшению реакции организма на гормон стресса — кортизол, что положительно влияет на качество сна. Подобно клапану, физическая активность позволяет избавиться от избытка кортизола, способствуя более глубокому и восстанавливающему сну. Важно предоставить организму возможность отдыха, позволяя ему восстановиться и расслабиться.

Управление стрессом

Второй совет специалистов включает в себя освоение методов управления стрессом. Исследования доказывают, что более трети лиц с избыточным весом называют стресс главной причиной набора лишних килограммов.

Статистика компании LloydsPharmacy показывает, что 59% людей обращаются к еде в периоды стресса. Кроме того, 30% респондентов связывают увеличение веса со скукой, а 25% - с чувством тревоги. Для снижения стресса рекомендуется использовать простые методы, такие как прогулки, медитация и время, проведенное в одиночестве.

Дефицит калорий

Третий совет от фитнес-тренера Лидии Рис, специализирующейся на фитнесе для мам, заключается в создании дефицита калорий как основного пути к похудению.

В общем виде это означает употребление меньшего количества калорий, чем организм тратит. Следовательно, потребление калорий должно быть меньше, чем их расход, чтобы достичь желаемого результата в похудении.

Специалисты также предупреждают относительно распространенной тенденции пить кофе с лимоном, которая популяризируется на платформе TikTok. Этот метод не способствует значительному снижению веса. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, избегать сладких напитков и обработанных продуктов, а также регулярно заниматься спортом, особенно соблюдая дефицит калорий.

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КАК ПОХУДЕТЬ БЫСТРО? АКТЕРЫ, КОТОРЫХ ЗАСТАВИЛИ ПОХУДЕТЬ ДЛЯ РОЛИ!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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