Британские врачи назвали три правила для быстрого похудения

Оптимальное состояние внутреннего жира, расположенного в области живота, имеет важное значение для общего благополучия организма.
Этот вид жира выполняет защитную функцию для внутренних органов, однако избыток может повлечь за собой негативные последствия для здоровья. Врачи из Великобритании в социальных сетях раскрыли три простых метода избавления от излишков жира в области живота.
Имеется научное подтверждение того, что чрезмерное накопление жира может увеличить вероятность развития заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, различные виды рака и инсульт.
Однако ключевой роль в этом процессе принадлежит здоровому и сбалансированному рациону питания, который включает все необходимые группы продуктов, а также регулярные физические нагрузки.
Совет первых лицензированных медиков заключается в обеспечении качественного сна. Онлайн-тренер по физической подготовке Анна Казинс отмечает, что многие люди, стремясь похудеть, пренебрегают полноценным отдыхом и, как следствие, сталкиваются с повышенным стрессом.
Исследования подтверждают эффективность физических упражнений в уменьшении уровня усталости и в улучшении качества и продолжительности сна. Физическая активность способствует улучшению реакции организма на гормон стресса — кортизол, что положительно влияет на качество сна. Подобно клапану, физическая активность позволяет избавиться от избытка кортизола, способствуя более глубокому и восстанавливающему сну. Важно предоставить организму возможность отдыха, позволяя ему восстановиться и расслабиться.
Второй совет специалистов включает в себя освоение методов управления стрессом. Исследования доказывают, что более трети лиц с избыточным весом называют стресс главной причиной набора лишних килограммов.
Статистика компании LloydsPharmacy показывает, что 59% людей обращаются к еде в периоды стресса. Кроме того, 30% респондентов связывают увеличение веса со скукой, а 25% - с чувством тревоги. Для снижения стресса рекомендуется использовать простые методы, такие как прогулки, медитация и время, проведенное в одиночестве.
Третий совет от фитнес-тренера Лидии Рис, специализирующейся на фитнесе для мам, заключается в создании дефицита калорий как основного пути к похудению.
В общем виде это означает употребление меньшего количества калорий, чем организм тратит. Следовательно, потребление калорий должно быть меньше, чем их расход, чтобы достичь желаемого результата в похудении.
Специалисты также предупреждают относительно распространенной тенденции пить кофе с лимоном, которая популяризируется на платформе TikTok. Этот метод не способствует значительному снижению веса. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, избегать сладких напитков и обработанных продуктов, а также регулярно заниматься спортом, особенно соблюдая дефицит калорий.
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