Кофе может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня большинство людей не представляют свой день без чашки ароматного кофе. Но что если бы они узнали, что этот напиток не только бодрит, но и способствует потере веса?

Фото: litora.jp

Британские врачи поделились интересной находкой о влиянии кофе на потерю избыточных килограммов. Давайте рассмотрим, как правильное употребление кофе может стать вашим союзником в борьбе за стройную фигуру.

Стимуляция "коричневого жира"

Исследования показали, что употребление кофе может стимулировать активность "коричневого жира", который сжигает калории для выработки тепла.

Оказывается, что умеренное употребление кофе может способствовать активации этого жира, что, в свою очередь, способствует ускоренному обмену веществ и потере веса. Однако важно употреблять кофе без добавления подсластителей и сливок.

Результаты исследований

Профессор Майкл Саймондс из Ноттингемского университета провел исследование, в ходе которого было обнаружено, что кофе может оказывать прямое влияние на функцию коричневого жира.

Исследование в Китае

Китайские исследователи также подтвердили положительное воздействие кофе на потерю жировых отложений. В 24-недельном исследовании ученые изучили влияние кофе на 126 мужчин и женщин с избыточным весом.

Половина участников выпивала по четыре чашки кофе с кофеином ежедневно, в то время как другая половина употребляла напиток, имитирующий вкус кофе.

Влияние на организм

По результатам исследования, участники, потреблявшие кофе с кофеином, показали снижение количества жира в организме почти на 4% больше по сравнению с теми, кто употреблял имитацию кофе. Это свидетельствует о том, что кофе может реально влиять на жировые отложения в организме.

Метаболическая реакция

Доктор Деррик Джонстон Альперет из Департамента питания Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана подчеркивает, что потеря жира на основе кофе может быть результатом метаболической реакции. Кофеин ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий и уменьшению жировых отложений.

Подавление аппетита

Кофе также может помочь подавить аппетит, что особенно важно при контроле веса. Стимулирование пептида гормона насыщения YY (PYY) благоприятствует ощущению сытости и уменьшает остроту голода.

Ограничения и и рекомендации

Стоит помнить, что кофе, как и любой продукт, имеет свои ограничения. Диетологи советуют не употреблять кофе за несколько часов до сна, чтобы избежать нарушений сна и возможного увеличения веса. Помимо этого, следует помнить, что изменение образа жизни, включая физические упражнения и балансированную диету, остается ключевым фактором в достижении и поддержании оптимального веса.

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