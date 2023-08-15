Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Кофе может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира

3:09
Здоровье

Сегодня большинство людей не представляют свой день без чашки ароматного кофе. Но что если бы они узнали, что этот напиток не только бодрит, но и способствует потере веса?

Кофе может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира
Фото: litora.jp

Британские врачи поделились интересной находкой о влиянии кофе на потерю избыточных килограммов. Давайте рассмотрим, как правильное употребление кофе может стать вашим союзником в борьбе за стройную фигуру.

Стимуляция "коричневого жира"

Исследования показали, что употребление кофе может стимулировать активность "коричневого жира", который сжигает калории для выработки тепла.

Оказывается, что умеренное употребление кофе может способствовать активации этого жира, что, в свою очередь, способствует ускоренному обмену веществ и потере веса. Однако важно употреблять кофе без добавления подсластителей и сливок.

Результаты исследований

Профессор Майкл Саймондс из Ноттингемского университета провел исследование, в ходе которого было обнаружено, что кофе может оказывать прямое влияние на функцию коричневого жира.

Исследование в Китае

Китайские исследователи также подтвердили положительное воздействие кофе на потерю жировых отложений. В 24-недельном исследовании ученые изучили влияние кофе на 126 мужчин и женщин с избыточным весом.

Половина участников выпивала по четыре чашки кофе с кофеином ежедневно, в то время как другая половина употребляла напиток, имитирующий вкус кофе.

Влияние на организм

По результатам исследования, участники, потреблявшие кофе с кофеином, показали снижение количества жира в организме почти на 4% больше по сравнению с теми, кто употреблял имитацию кофе. Это свидетельствует о том, что кофе может реально влиять на жировые отложения в организме.

Метаболическая реакция

Доктор Деррик Джонстон Альперет из Департамента питания Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана подчеркивает, что потеря жира на основе кофе может быть результатом метаболической реакции. Кофеин ускоряет обмен веществ, что способствует сжиганию калорий и уменьшению жировых отложений.

Подавление аппетита

Кофе также может помочь подавить аппетит, что особенно важно при контроле веса. Стимулирование пептида гормона насыщения YY (PYY) благоприятствует ощущению сытости и уменьшает остроту голода.

Ограничения и и рекомендации

Стоит помнить, что кофе, как и любой продукт, имеет свои ограничения. Диетологи советуют не употреблять кофе за несколько часов до сна, чтобы избежать нарушений сна и возможного увеличения веса. Помимо этого, следует помнить, что изменение образа жизни, включая физические упражнения и балансированную диету, остается ключевым фактором в достижении и поддержании оптимального веса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как похудеть без таблеток и диет!!! Вкусный и полезный Напиток для похудения
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы похудение
Новости
Азиатские учёные разработали экологичную упаковку для продуктов из стеблей ананаса
В США собака спасла мальчика от медведя
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Нарышкин заявил, что здоровому человеку страшно ехать в Европу из-за извращений
ROSA RUN пройдет в октябре на курорте "Роза Хутор"
Певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за пластические операции
Около 65% новых квартир в Ростове-на-Дону оказались невостребованными
В 2023 году в Италию приехали уже 100 тысяч мигрантов
"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко
Шойгу: Россия и Белоруссия намерены укреплять Союзное государство в ответ на рост НАТО
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
Актриса Валентина Талызина рассказала правду о национальности Аллы Пугачевой
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут Олег Володин В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю Петр Ермилин В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии Любовь Степушова
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Роберт Кеннеди назвал худшую ошибку США в отношении России
Роберт Кеннеди назвал худшую ошибку США в отношении России
Последние материалы
Испанские учёные: средиземноморская диета продлевает жизнь
В США собака спасла мальчика от медведя
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Генерал-майор Липовой: решающую роль в Бахмутской операции сыграла ЧВК "Вагнер"
ROSA RUN пройдет в октябре на курорте "Роза Хутор"
Нарышкин заявил, что здоровому человеку страшно ехать в Европу из-за извращений
Певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за пластические операции
Около 65% новых квартир в Ростове-на-Дону оказались невостребованными
В 2023 году в Италию приехали уже 100 тысяч мигрантов
"Бахмутская мясорубка" лишила ВСУ возможности атаковать на других направлениях – военный эксперт Коротченко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников