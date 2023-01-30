Все слышали о том, что жирная, жареная, сладкая, острая и солёная пища, а также фастфуд вредны для здоровья. Так почему же некоторые из нас продолжают регулярно их употреблять? В основе тяги к этим продуктам нередко лежат сугубо психологические причины, утверждает психолог Светлана Назоева. И в зависимости от этих причин следует принимать меры по улучшению ситуации.
Вредная пища часто обладает привлекательными вкусовыми качествами и даёт человеку позитивные эмоции, помогает справиться со стрессом.
"Чтобы прекратить такую практику, необходимо сначала разобраться с самими проблемами", — рекомендует Назоева.
Для этого, прежде чем открывать холодильник или отправляться в кафе быстрого питания, стоит задать себе вопрос: а что, собственно, вы заедаете? Если ситуация не совсем ясна, вам, возможно, понадобится помощь специалиста.
По словам психолога, лишний вес выступает неким аналогом "материнского тепла", который создаёт иллюзию защиты от опасностей и невзгод. Поэтому нас на уровне подсознания тянет к таким продуктам, потребление которых увеличивает массу тела.
Людям кажется, что, чем больше масса тела, тем увереннее они будут ощущать себя в обществе, тем больше с ними станут считаться. Хотя это заблуждение: результаты опросов показывают, что, напротив, полных людей в социуме часто дискриминируют и принижают.
И в этом, и в предыдущем случае следует подумать о том, как использовать альтернативные пути для создания комфортного мироощущения.
"Чем больше у человека ничем не занятого свободного времени, тем больше соблазн потратить его на приём пищи и, разумеется, на вкусные, но вредные продукты в первую очередь", — полагает Назоева.
Это могут быть, в зависимости от ваших предпочтений, занятия спортом, творчество, изучение иностранных языков, освоение различных практических и профессиональных навыков, прогулки, путешествия и другие дела.
Разумеется, никто не отменяет и обращения к психологу или психотерапевту, если, несмотря ни на что, вам не удаётся достичь желаемых результатов, и вас по-прежнему продолжает тянуть "на вредненькое".
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