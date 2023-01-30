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Ирина Шлионская

Вредная пища помогает "заедать" проблемы

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Все слышали о том, что жирная, жареная, сладкая, острая и солёная пища, а также фастфуд вредны для здоровья. Так почему же некоторые из нас продолжают регулярно их употреблять? В основе тяги к этим продуктам нередко лежат сугубо психологические причины, утверждает психолог Светлана Назоева. И в зависимости от этих причин следует принимать меры по улучшению ситуации.

Вредная пища помогает "заедать" проблемы

"Заедание" проблем

Вредная пища часто обладает привлекательными вкусовыми качествами и даёт человеку позитивные эмоции, помогает справиться со стрессом.

"Чтобы прекратить такую практику, необходимо сначала разобраться с самими проблемами", — рекомендует Назоева.

Для этого, прежде чем открывать холодильник или отправляться в кафе быстрого питания, стоит задать себе вопрос: а что, собственно, вы заедаете? Если ситуация не совсем ясна, вам, возможно, понадобится помощь специалиста.

Стремление к чувству защищённости

По словам психолога, лишний вес выступает неким аналогом "материнского тепла", который создаёт иллюзию защиты от опасностей и невзгод. Поэтому нас на уровне подсознания тянет к таким продуктам, потребление которых увеличивает массу тела.

Попытка "набрать вес" в социуме

Людям кажется, что, чем больше масса тела, тем увереннее они будут ощущать себя в обществе, тем больше с ними станут считаться. Хотя это заблуждение: результаты опросов показывают, что, напротив, полных людей в социуме часто дискриминируют и принижают.

И в этом, и в предыдущем случае следует подумать о том, как использовать альтернативные пути для создания комфортного мироощущения.

Общие рекомендации

  • Если причины вашего разрушительного пищевого поведения не совсем очевидны, то первым делом эксперт советует сдать медицинские анализы, так как тяга к вредным продуктам может быть связана и с какими-то физиологическими механизмами — гормональными сбоями, недостатком определённых веществ в организме.
  • Во-вторых, необходимо выработать сильную мотивацию для отказа от такой пищи, говорит Назоева. Для этого она советует получить побольше информации о конкретных продуктах — об их составе и влиянии на организм.
  • В-третьих, и это самое главное, считает психолог, следует отыскать занятие, которое послужит альтернативой употреблению этих продуктов.

"Чем больше у человека ничем не занятого свободного времени, тем больше соблазн потратить его на приём пищи и, разумеется, на вкусные, но вредные продукты в первую очередь", — полагает Назоева.

Это могут быть, в зависимости от ваших предпочтений, занятия спортом, творчество, изучение иностранных языков, освоение различных практических и профессиональных навыков, прогулки, путешествия и другие дела.

Разумеется, никто не отменяет и обращения к психологу или психотерапевту, если, несмотря ни на что, вам не удаётся достичь желаемых результатов, и вас по-прежнему продолжает тянуть "на вредненькое".

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета болезни медицина психология продукты питания правильное питание
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Вредная пища помогает "заедать" проблемы
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