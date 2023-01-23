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Ирина Шлионская

Шоколад, яйца и авокадо помогут похудеть

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Большинство людей считает, что для того, чтобы не набирать лишний вес, необходимо ограничивать себя в питании. В частности, исключить из рациона высококалорийные продукты. Но можно исходить и от обратного — включить в него те продукты, которые вследствие определённых свойств помогут сбросить вес.

Шоколад, яйца и авокадо помогут похудеть

Диетолог Кэролин Ходжес посоветовала десять видов продуктов, которые помогут похудеть. Об этом она рассказала изданию EatingWell.

Яйца

Они богаты белком, поэтому специалист рекомендует есть их на завтрак, что, кстати, во многих семьях и так является традицией. Таким образом вы насытитесь, но в то же время не наберёте лишних калорий. Но если вы любите омлет или яичницу, то надо смотреть на ингредиенты. Если вы добавляете туда сыр или бекон, о похудении говорить уже не приходится.

Рыба

Рыба богата веществом омега-3, которое жизненно необходимо нашему организму. Если вы будете есть рыбу хотя бы дважды в неделю, то удовлетворите свою потребность в омега-3, но при этом не потолстеете, считает эксперт.

Крестоцветные овощи

  • Капуста,
  • репа,
  • редис,
  • редька

полезны для здоровья и не содержат большого количества калорий. Можно употреблять их в качестве гарнира к другой пище.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновым может быть и хлеб. Такие продукты достаточно питательны, но менее калорийны, чем традиционные. К тому же, утверждает Ходжес, они снижают тягу к сладкому и рафинированным углеводам.

Яблоки

По мнению диетолога, они являются идеальным перекусом, поэтому желательно, чтобы они всегда были у вас под рукой.

"Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки (не забудьте съесть кожицу), яблоки низкокалорийны и сытны, — уверяет Ходжес. — Исследования показывают, что эти факторы играют важную роль в снижении веса".

Ферментированные продукты

По словам специалиста, квашеная капуста и некоторые кисломолочные продукты помогают пищеварению и поддерживают иммунитет, а это также способствует регуляции веса.

Авокадо

Этот овощ можно есть с тостами даже на завтрак. Он питателен, полезен, но в то же время не калориен.

Фисташки

"Помимо того, что фисташки вкусны, они обладают целым рядом преимуществ для здоровья, — говорит Ходжес. — Исследования показывают, что эти симпатичные зелёные орешки могут защитить от диабета второго типа, укрепляют здоровье кишечника и нормализуют уровень холестерина".

Семена чиа

"Употребление примерно двух столовых ложек семян чиа удовлетворяет 40% суточной потребности в клетчатке", — поясняет Ходжес.

Тёмный шоколад

Его можно есть на десерт. Худеющим часто рекомендуют избегать сладкого, но шоколад с высоким содержанием какао не слишком калориен, зато вкусен и способен вас взбодрить. Но, разумеется, не следует съедать сразу всю шоколадку целиком. Чтобы получить удовольствие от лакомства, достаточно одной-двух долек.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета медицина здоровье продукты питания правильное питание
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