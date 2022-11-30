В ГКБ имени С. С. Юдина отказывают в оперативном лечении по ОМС

На приеме в третьем травмотологическо-ортопедическом отделении одной из старейших столичных больниц врач записала в заключении, что требуется оперативное вмешательство, но отказалась записывать на него.

Читатель Pravda. Ru после переломовывиха пальца, который не смогли выявить врачи городской поликлиники, решил обратиться в платную, где ему выписали направление в ГКБ имени С. С. Юдина. Рекомендовали как можно быстрей попасть на прием, поскольку палец сильно искривлен в результате травмы и оперативное лечение нужно проводить как можно быстрей.

Позвонив в ГКБ имени С. С. Юдина, застрахованный в компании "Согаз-Мед" пациент узнал, что ближайшая бесплатная консультация может быть проведена через 10 дней, он записался на ближайщую платную — через семь дней. Пошел на нее с сопровождающей его женой.

Попал к заведующей приёмным отделением Ореховой О. В…

В самом начале приема, как сообщает наш читатель, прозвучал выговор заведующей, что здесь взрослая больница, а не детская, куда приходят с мамами, нянями и т. д. На вопрос пациента, надо ли выйти супруге, Ольга Васильевна, четыре года назад закончившая Саратовский мединститут, заявила, что так и быть, она может присутствовать, но только потому, что сама Орехова — очень добрая.

Посмотрели рентгеновский снимок. Врач сообщила, что переломовывих, случившийся 20 дней назад, — застарелый, и с ним ничего поделать нельзя.

— Я напишу вам в заключении, что вы нуждаетесь в оперативном лечении, но только потому, что с меня так требуют писать вышестоящие инстанции типа департамента здравоохранения Москвы. Палец у вас и без того придет в норму. Да и, скажите, зачем вам этот палец вообще нужен? — спросила врач-травмотолог Ольга Васильевна Орехова.

— Закончил музыкальную школу, до последнего времени играл на фортепиано Баха, Бетховена, Шостаковича, — ответил пациент.

— Посмотрите на ваши пальцы, — указала врач-травмотолог Орехова О. В., — они толстые, вы реально можете играть только "Собачий вальс". Вам не надо делать никакой операции, вы в ней не нуждаетесь. Вы не сможете играть на фортепиано Шопена, как играю я.

Во время этой консультации, как сообщает наш читатель, в кабинет зашел хирург отделения, который ежедневно делает операции на кисти. Глянув на рентгеновские снимки и на сам палец, сказал: "операция показана, мы можем все исправить".

Заведующая приемным отделением травмы кисти ГКБ имени С. С. Юдина ортопед Орехова сразу же после выхода из кабинет а опытного хирурга заявила: "врач вынужден говорить вам то, что от него требует начальство. На самом деле, он думает иначе".

— Что будем делать с вами? — спросила Орехова.

— Я бы записался все-таки на операцию, — ответил пациент.

— Тогда вам придется снова записаться на прием. Операция возможна не раньше конца января, когда у вас и так там всё срастётся, придет ломать суставы, кости заново. Я не рекомендую этого делать.

В результате читателя Pravda. Ru заведующая приемной третьего травмотологическо-ортопедического отделения ГКБ имени С. С. Юдина отправила с врачебным заключением, что оперативное лечение требуется, отказав в записи на это самое лечение.

В связи с этим у нас несколько вопросов к

главному врачу ГКБ имени С. С. Юдина О. В. Папышевой:

— Ольга Виуленовна, по какому принципу в подотчетной вам больнице набираются сотрудники? Из рассказа нашего читателя мы, в Pravda. Ru, видим откровенное хамство и высокомерие. Свойственно ли это всему административному составу больницы имени С. С. Юдина, которую вы возглавляете?

— Ольга Виуленовна Папышева, как вы прокомментируете то, что сотрудники вашей больницы во врачебных заключениях пишут одно, а рекомендуют пациентам совсем другое?

— Ольга Виуленовна Папышева, как вы относитесь к тому, что сотрудница вашей больницы указала во врачебном заключении, что требуется оперативное лечение, но отказалась ставить пациента в очередь на него?

— Ольга Виуленовна Папышева, какое иное лечебное заведение вы могли бы рекомендовать нашему читателю для решения его проблемы, поскольку к вашему у него большего доверия нет?

Департаменту здравоохранения правительства Москвы:

— Есть ли у вас сведения о том, как часто жителям города Москвы отказывают в оперативном лечении по некомпетентности сотрудника подведоственной вам медцинской организации?

— Можете ли вы предложить нашему читателю иной вариант оперативного лечения, исключающий ГКБ имени С. С. Юдина, где работает главным врачом О. В. Папышева, назначившая на должность заведующего приемным отделением третьего травмотологическо-ортопедического отделения Ольгу Васильевну Орехову?

— Как быть и что делать жителям Москвы, которым отказывают в лечении не компетентные врачи организаций, подведоственных департаменту здравоохранения Москвы?

Компании "Согаз-Мед":

— Как вы намерены защищать права застрахованного в вашей компании гражданина?

Pravda.Ru надеется, что организации, указанные в запросе, ответят нам в сроки, определенные для ответа на запросы средств массовой информации.

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