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Автор Ирина Шлионская

Диетолог: чтобы не толстеть, нужно сочетать мучное с белковыми и кисломолочными продуктами

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

У многих лишний вес однозначно ассоциируется с мучными продуктами. Но, на самом деле, это далеко не так, говорит кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалёва. Дело в том, что изделия из муки сильно различаются по составу и соответственно воздействию на организм.

Диетолог: чтобы не толстеть, нужно сочетать мучное с белковыми и кисломолочными продуктами

Мука муке рознь

Некоторые женщины, стремясь похудеть, едят без хлеба, отчего всё время ходят голодные. Они уверены, что каждый лишний хлебный ломоть добавит им килограммов. Есть те, кто употребляет только чёрный хлеб, а белого избегает. Иные признают только изделия из бездрожжевого теста.

По словам диетолога, хлебобулочные изделия делаются из разных типов муки, а также содержат разные добавки. Скажем, в одни виды выпечки маргарин добавляется, а в другие — нет. Одни изделия бывают на дрожжах, другие готовятся из бездрожжевого теста. Есть выпечка, в которую добавляются отруби или зёрна.

Снижаем гликемический индекс!

От состава зависят количество углеводов и гликемический индекс изделия. Чем выше ГИ, тем больше риск набрать лишние килограммы. Так, белый хлеб из пшеничной муки имеет максимальный ГИ, а из ржаной муки или отрубей — минимальный.

При этом, есть способы снизить гликемический индекс, поместив продукт на десять минут в морозильную камеру. Также для снижения ГИ Михалёва советует сочетать выпечку и хлеб с белковыми или кисломолочными продуктами.

Заменим маргарин на отруби

Продукты, в составе которых есть маргарин, более калорийны, а вот отруби и зерновой хлеб придают питательности за счёт содержания в них полезных веществ — различных витаминов и микроэлементов. Кстати, даже блины и оладьи могут быть не слишком калорийными, если они изготовлены из ржаной или гречневой муки.

Что же касается всяких кексов и пирожных, то от них всё-таки лучше воздержаться. Помимо маргарина в них, скорее всего, ещё куча всяких не слишком полезных добавок. Или стоит обратить внимание на то, что продаётся в отделах диетического питания.

Израсходовать калории

Если вы не хотите отказываться от мучного, вам следует есть эти продукты только в первой половине дня, не пренебрегать физическими упражнениями и обращать внимание на состав блюд, в частности, вести подсчёт калорий, говорит специалист. Если вы покупаете изделие в упаковке, то на ней должен быть указан подробный состав и калорийность.

"Если до конца дня вы израсходуете всю энергию, полученную из углеводов, то её избыток не превратится в жир", — обещает Михалева.

Вместо хлеба — хлебцы

Тем, кто придерживается безглютеновой диеты, диетолог рекомендует заменить в рационе хлеб на хлебцы из гречневой, кукурузной и рисовой муки. Как правило, они есть в продаже в любом супермаркете.

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Медики советуют отказаться от вредных диет
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы диета здоровье
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