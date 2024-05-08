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Вредные привычки кошек, которые совсем не безобидны: предупреждение для всех россиян

Эксперты назвали вредные привычки кошек

1:15
Зоосфера » Кошки

Вредные привычки распространены как среди людей, так и среди животных. Наблюдая за своими питомцами всего несколько минут, можно многое узнать о их повадках.

Эксперты назвали вредные привычки кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Далее мы рассмотрим некоторые котиные привычки, которым не стоит способствовать. Вот два примера поведения кошек, которые могут показаться безобидными, но на самом деле они вредны.

Кошки и полиэтиленовые пакеты

Известно, что кошки любят играть с различными предметами, которые попадаются им под лапы.

Игра с полиэтиленовыми пакетами — одно из их любимых занятий. Кошки забираются внутрь пакетов, шуршат, играют, но затем могут начать их разрывать когтями и зубами.

Проблема возникает, когда кошка случайно проглатывает кусочки пакета, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая запор или даже заворот кишечника.

Кошки и домашние растения

Кошки инстинктивно тянутся к растениям, особенно когда их организму требуется свежая зелень.

Хотя трава может помогать кошкам очищать желудок, далеко не все домашние растения безопасны для них. Многие из них, включая фиалки, могут быть смертельно опасны для кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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