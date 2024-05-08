Терапевт дал рекомендации о том, как спастись от сильной магнитной бури, которая состоится на 7–8 мая

Терапевт Хасанов: важно избегать стрессов в период магнитной бури 7-8 мая

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

За последние шесть лет наблюдается рост частоты вспышек на Солнце, который достиг рекордных показателей в последние дни. Только в выходные было зафиксировано свыше 20 вспышек, в основном принадлежащих к 4-му и 5-му классам, а также самому мощному классу X. Одна из вспышек оказалась самой сильной за последние десять лет. Врач-терапевт Искандар Хасанов рассказал, что земляне ощутят активность Солнца 7-8 мая в виде интенсивных магнитных бурь, которые будут длиться всю неделю. Врач также рассказал о том, как данное явление повлияет на людей и подготовиться ли к нему.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Магнитная буря — это изменение магнитного поля или магнитной среды Земли под влиянием выброса солнечных частиц и энергии. Такое явление может воздействовать на людей: изменять артериальное давление, вызывать головные и суставные боли, нарушать сон, снижать работоспособность, повышать пульс, ухудшать психоэмоциональное состояние", — предостерёг Искандар Хасанов.

По словам Хасанова, магнитные бури оказывают наибольшее воздействие на нервную систему человека, поэтому важно сначала позаботиться именно о ней. Во время магнитных бурь врач рекомендует уменьшить стресс, избегать эмоциональной перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры и тщательно контролировать артериальное давление и пульс для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого, доктор советовал не заниматься самостоятельным лечением и принимать препаратов только по назначению лечащего врача, ведь после обследования специалист может дать рекомендации, соответствующие конкретному организму.