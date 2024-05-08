Парусник "Белем" доставил олимпийский огонь во французский Марсель

Парусник "Белем", французский трехмачтовый корабль, доставивший олимпийский огонь из греческого порта Пирей, прибыл в Марсель после 12-дневного плавания. Об этом сообщает AFP.
"Белем" является историческим памятником и имеет богатую и уникальную историю. Впервые спущенный на воду в 1896 году, вскоре после возрождения современных Олимпийских игр, он использовался для перевозки грузов, включая какао и ром, из Вест-Индии в Бразилию.
Позже корабль стал популярным среди туристов и затем был использован в качестве учебного судна после Второй мировой войны. В 1984 году "Белем" был признан национальным памятником Франции.
После прибытия в Марсель олимпийский огонь отправится в путь через всю Францию по предварительно запланированному маршруту, чтобы достичь Парижа к дню открытия Олимпийских игр. В целях обеспечения безопасности были разработаны несколько альтернативных маршрутов для путешествия олимпийского огня.
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