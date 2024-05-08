Жители Германии ополчились на Шольца: всё из-за роста цен на популярный стритфуд

В Германии продолжают расти цены на донер-кебабы

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии продолжается рост цен на донер-кебабы, и недовольные этим немцы призвали правительство под руководством канцлера Олафа Шольца запустить программу субсидирования для сохранения доступности этого популярного стритфуда.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

Об этом сообщает The Guardian.

Донер-кебаб представляет собой тонко нарезанное мясо на гриле с добавлением мелко нарезанных овощей, чесночного соуса или соуса чили, завернутое в лепешку.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер недавно назвал его национальным немецким блюдом во время визита в Турцию, отметив его турецкое происхождение.

Олаф Шольц настолько привык к вопросам о ценах на донер-кебабы на публичных мероприятиях, что его команда даже начала публиковать объяснительные посты в социальных сетях, связывая рост цен с повышением зарплат и затрат на электроэнергию.

Продавцы кебабов отмечают, что были вынуждены поднять цены из-за роста стоимости аренды, энергии и продуктов.