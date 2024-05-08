Жители Германии ополчились на Шольца: всё из-за роста цен на популярный стритфуд

В Германии продолжается рост цен на донер-кебабы, и недовольные этим немцы призвали правительство под руководством канцлера Олафа Шольца запустить программу субсидирования для сохранения доступности этого популярного стритфуда.
Об этом сообщает The Guardian.
Донер-кебаб представляет собой тонко нарезанное мясо на гриле с добавлением мелко нарезанных овощей, чесночного соуса или соуса чили, завернутое в лепешку.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер недавно назвал его национальным немецким блюдом во время визита в Турцию, отметив его турецкое происхождение.
Олаф Шольц настолько привык к вопросам о ценах на донер-кебабы на публичных мероприятиях, что его команда даже начала публиковать объяснительные посты в социальных сетях, связывая рост цен с повышением зарплат и затрат на электроэнергию.
Продавцы кебабов отмечают, что были вынуждены поднять цены из-за роста стоимости аренды, энергии и продуктов.
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