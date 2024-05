Жители Германии ополчились на Шольца: всё из-за роста цен на популярный стритфуд

Your browser does not support the audio element.

В Германии продолжается рост цен на донер-кебабы, и недовольные этим немцы призвали правительство под руководством канцлера Олафа Шольца запустить программу субсидирования для сохранения доступности этого популярного стритфуда.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International