Избыток жира, особенно в области на животе, для многих девушек является серьезной эстетической проблемой, тем более летом, когда откровенные наряды выставляют напоказ все изъяны фигуры. Решение в большинстве случаев простое и понятное, но следовать строгим рекомендациям врачей и фитнес-тренеров удается не всем. Бесконечные попытки могут привести к депрессии и еще большему набору веса. Секретами того, как быстро и без стресса избавиться от лишнего веса, поделилась с читателями Pravda.Ru специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева.
Не секрет, что именно питание играет ключевую роль в снижении веса. Тренировки вторичны. Можно хоть весь день качать пресс, но кубики станут видны только после работы с питанием. Чтобы сбросить вес легко и без чувства голода, нужно соблюдать простые правила:
Также немаловажный пункт — считайте калории! Когда нужно сбросить больше 10 кг, то можно обойтись без подсчета. Но если речь о 5-6 кг в "проблемной зоне", то тут нужен подсчет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.