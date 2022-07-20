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Автор Ирина Гусакова

Диетолог: "Секрет похудения — убрать перекусы и включить в рацион полноценный белок"

Здоровье

Избыток жира, особенно в области на животе, для многих девушек является серьезной эстетической проблемой, тем более летом, когда откровенные наряды выставляют напоказ все изъяны фигуры. Решение в большинстве случаев простое и понятное, но следовать строгим рекомендациям врачей и фитнес-тренеров удается не всем. Бесконечные попытки могут привести к депрессии и еще большему набору веса. Секретами того, как быстро и без стресса избавиться от лишнего веса, поделилась с читателями Pravda.Ru специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева.

Диетолог: "Секрет похудения — убрать перекусы и включить в рацион полноценный белок"

Секрет похудения — в правильном питании

Не секрет, что именно питание играет ключевую роль в снижении веса. Тренировки вторичны. Можно хоть весь день качать пресс, но кубики станут видны только после работы с питанием. Чтобы сбросить вес легко и без чувства голода, нужно соблюдать простые правила:

  1. Убрать перекусы. Перекусом называется все, что попадает в рот между приемами пищи. Исключение: вода, чай или кофе без добавок.
  2. Включить в свой рацион полноценный белок: нежирное мясо, рыбу, морепродукты, творог. Белок имеет самый высокий ТЭФ (термический эффект пищи). Это означает, что на его переваривание тратится энергия! Едим и худеем, разве не мечта?
  3. Заменяем простые углеводы на сложные. Это крупы, макароны, картофель. Сложные углеводы дают долгое чувство сытости и энергии, а это именно то, что нужно на дефиците.
  4. Больше овощей и зелени! Если половина вашей тарелки заполнена овощами, то вы легко выдерживаете долгие перерывы между едой и лучше насыщаетесь. К тому же овощи содержат клетчатку, она помогает снизить холестерин и сахар в крови, что важно для имеющих лишний вес.
  5. Животные жиры заменяем на растительные и рыбий жир. Конверсия животных жиров в отложения идет моментально, а вот растительные и омега-3 жиры используются для ремонта клеток и тканей.
  6. Соблюдаем режим питания. Едим в одно и то же время. Частота питания не имеет значения, питайтесь так, как удобно и привыкли.
  7. Сладкое можно только после основных блюд, как десерт. И уж тем более не перекусывайте сладким — это только расшатает ваш аппетит.

Также немаловажный пункт — считайте калории! Когда нужно сбросить больше 10 кг, то можно обойтись без подсчета. Но если речь о 5-6 кг в "проблемной зоне", то тут нужен подсчет.

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