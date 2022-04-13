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Автор Инна Новикова

Модельер-дизайнер: хотя бы одна вещь в гардеробе должна быть действительно дорогой

Здоровье » Красота

Каковы главные тренды современной моды, можно ли носить 15 лет одни и те же вещи и при этом хорошо выглядеть, сколько вещей должно быть в идеальном гардеробе и почему монобрендинг считается уже неприличным, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой модельер, дизайнер, владелица бренда ROZA Patricia Анна-Роза Бистрофф.

Модельер-дизайнер: хотя бы одна вещь в гардеробе должна быть действительно дорогой

Амбассадоры моды

— Анна, как понять, что будет модно завтра?

— Ты удивишься, но мода — это абсолютно прогнозируемый продукт. Я читаю курс "История и психология моды" в Современной школе дизайна и рассказываю студентам, что это такое.

Мода — это совершенно не случайные парадигмы. В мире есть несколько серьёзных агентств, которые содержат амбассадоров (агентов) в этой области. Они сканируют всё общество на предмет его ожиданий. Это приятная красивая профессия, представители которой:

  • путешествуют,
  • общаются с людьми,
  • едят в ресторанах,
  • ходят в кино,
  • встречаются с друзьями,
  • гуляют по улицам.

И считывают ожидания, настроения общества. Потом они всё это в качестве рекомендаций спускают модным брендам: что люди хотят носить, чего ждут. Модным брендам остаётся только держать нос по ветру и произвести то, чего хочет потребитель. А потом мы приходим в магазин, видим, что дизайнеры как сговорились (у всех очень всё похожее), и, самое главное, это именно то, что я хотела. Мы берём вещь и идём к кассе, голосуем кошельком.

Мода — это отзеркаливание коллективного бессознательного. Бренды вкладывают огромные деньги в производство одежды, они не могут ошибиться. Они предугадывают наши желания за 2-3 года до того, как мы почувствовали, чего хотим. Это касается как силуэтов, так и цветов.

Институт Пантона каждый год объявляет модными какие-то цвета. В этом году, например, фуксиевый и бирюзовый. Очень жизнерадостные цвета.

Я не вижу в этом ничего плохого. Они нас как бы программируют. Но это честный бартер: они действительно помогают нам определиться. Так рождается мода.

— У нас было много планов — на отдых, учёбу, поездки. Потом внезапно началась пандемия. Все сидели на удалёнке в домашней одежде. Теперь нам объявили санкции в связи со спецоперацией на Украине, и мы снова не можем куда-то поехать и что-то купить в интернет-магазинах. Что делать в таком случае с модой и её прогнозами?

— Да, фуксия и бирюзовый теперь обесценились, это понятно. Но ещё несколько лет назад, до пандемии, определяющие моду агентства голосовали за осознанное потребление. А теперь это сам Бог велел. Потому что всё будет очень дорого, и даже такие вещи не купить. Мы же не знаем, что будет завтра.

Несколько лет назад были скандальные истории, когда Burberry и Louis Vuitton поймали за тем, что они сжигали очень дорогие вещи, лишь бы те не достались по дешёвке потребителям.

Они это делали, чтобы не дискредитировать бренд и тех покупателей, которые за большие деньги купили товар. Для них лучше было сжечь, чем отдать за недорого кому-то. Общество их сурово осудило. И хотя я сама дизайнер и произвожу вещи, но я призываю покупателей, в том числе своих: лучше меньше, да лучше. То есть меньше вещей, но лучшего качества.

Тренд № 1

— Инна, хочешь, я удивлю тебя сейчас? В последний раз мы здесь встречались лет 7-8 назад. На мне то же самое платье.

— Не может быть!

— Клянусь. Это то же самое платье и та же самая подвеска на мне. С подвеской понятно, потому что это бриллианты, рубины. Но данное платье я ношу уже 15 лет. Я специально его надела, чтобы показать нашим зрителям, что такое осознанное потребление и надёжные инвестиции в вещь, которая не теряет актуальность с годами. В создании своих вещей я следую этому тренду и призываю к нему наших зрителей и слушателей. Если вещь и её качество стоят этих денег, то вы будете носить эти вещи очень много лет. Можно где-то что-то подремонтировать, сделать по-другому рукава, поменять подкладку.

Тренд № 1 — вкладываться в качественные вещи, то есть:

  • Вневременной дизайн и мультизадачность вещи.
  • Качественное исполнение.
  • Качественное сырьё.

Когда эти три кита сходятся вместе, мне ужасно нравится. У меня две дочери с разницей в 12 лет. Мне очень приятно, что они обе носят мои вещи. Не только моего бренда, но и других марок. То есть выбор в отношении других брендов, который я сделала много лет назад, до сих пор актуален.

Есть поговорка "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи". Можно иметь 10-15 вещей, которые микшируются между собой, и ты будешь всегда хорошо выглядеть.

К сожалению, главное при этом не разориться. Поэтому, конечно, нужно исходить из возможностей бюджета. Но в вашем образе хотя бы одна вещь должна быть действительно дорогая, приличная: качественная обувь, сумка, аксессуар, украшение. Как одеваются миллиардеры? Супердорогие часы, а дальше простая футболка, растоптанные кроссовки.

— Говорят, если на человеке вся одежда, сумка, обувь очень дорогие и узнаваемые, то это признак дурного вкуса.

— Да, это уже неприлично. Особенно монобрендинг, когда весь образ от Chanel, Dior — это давно не комильфо.

Сейчас брендинг отходит на второй план. Главное для женщины — это ухоженность, пресловутый блеск в глазах, уверенность в себе и хорошее настроение.

Уже неприлично говорить: "Полный шкаф, и нечего надеть". Потому что это значит захламление планеты. Нужно отдавать на переработку всё. Двадцать вещей — уже выше крыши. У меня есть брендовые сумки, которые я ношу по 15 лет. В Москве есть потрясающие мастерские по реставрации обуви и сумок. Я сейчас великолепно вкладываюсь и делаю ремонт своим сумкам и обуви.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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