Стилисты рассказали, с какими вещами стоит попрощаться в 2022 году

Мода циклична и подчиняется своим внутренним правилам, и некоторые тенденции последних лет уже начали ослабевать. Insider поинтересовался у профессиональных стилистов, какие одежда, обувь и аксессуары перестанут быть в тренде в 2022 году. Итак, переходим к модному обзору.

От чего придётся избавиться в новом году

Легинсы будут заменены комбинезонами

Модный стилист Лана Бланк уверена, что в 2022 году обычные легинсы уйдут в небытие, а их заменят более интересные эластичные предметы одежды. В качестве альтернативы она рекомендует выбрать комбинезон или легинсы с разрезами. А простые легинсы лучше убрать в дальний ящик, может, пригодятся для занятий спортом.

Женщины не готовы вернуться к туфлям на шпильках

Пандемия, "удалёнка" не могли не сказаться и на мире моды. Поскольку большинство всё ещё проводит больше времени дома, то неудивительно, что высокие каблуки не будут в тренде в 2022 году.

"После более чем года ношения домашних тапочек туфли на шпильке всё ещё не готовы к возвращению в 2022 году", — сказала Бланк Insider.

Она порекомендовала присмотреться к ботинкам челси, обуви на платформе. Также стильной и удобной альтернативой шпилькам могут стать блочные каблуки.

Мешковатые наряды для полных — вне тренда

Модный стилист и модель Тара Дюпюи сообщила, что мешковатые наряды и одежда большого размера уступят место более строгим силуэтам в 2022 году.

"По мере того, как многие из нас снова начинают проводить больше времени вне дома, тренд на удобные мешковатые наряды уйдёт. В моде будут более структурированные и приталенные силуэты", — сказала она.

Если вы не совсем готовы отказаться от удобной одежды, то попробуйте комбо, например, широкие брюки и облегающий свитер.

Зауженные джинсы скинни — вне тренда

Бланк считает, что джинсы скинни были лучшим предметом гардероба уходящего года. Но в новом году они определённо "мертвы".

"С другой стороны, теперь есть широкий выбор модных моделей джинсов свободного кроя", — напомнила она.

Если вы хотите перейти на другой крой, стилист посоветовала сначала попробовать прямые модели, прежде чем погрузиться в тренд с широкими штанинами.

Маленькие сумки выходят из моды

Маленькие сумки, крошечные кошельки, в которые может поместиться только мобильный телефон или связка ключей, были модными в 2021 году, но эта тенденция угасает.

"Люди, наконец, устали от этих непрактичных сумок, и я рада, что эта тенденция уходит, — сказала Бланк. — Купите настоящую сумочку, в которой поместятся все ваши личные вещи".

Топы с открытыми плечами — на свалку

Кофточки с вырезом на плече сдают позиции, уступая место более свежим идеям. Вместо того чтобы демонстрировать плечи, стилист порекомендовала выбирать топы и блузки с другими забавными деталями, например, в моде будут объёмные рукава и эффектные манжеты.

Массивные кроссовки уступят место более узким моделям

Кроссовки на массивной платформе пользовались бешеной популярностью на подиумах и в Instagram, но мода на "папины кроссовки", наконец-то, уходит.

"Я никогда не была в восторге от этой обувной тенденции, поэтому рада, что в 2022 году массивные кроссовки уходят, уступая место шикарным сабо или более гладким кожаным кроссовкам", — сказала Дюпюи Insider.

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