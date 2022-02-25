Компании "НеваРеактив" запретили комментировать массовое отравление барием в больницах Петербурга

Компания "НеваРеактив" отказалась комментировать журналисту нашего издания ситуацию с поставками бария в петербургский ГКДЦ №1, использование которого для проведения пациентам рентгена желудка привело к жертвам.

На просьбу связаться с директором предприятия "НеваРеактив" Аркадием Камчатовым корреспонденту ответили:

"На время следствия никаких комментариев не даем. До свидания".

После этого девушка, которая, предположительно, работает секретарем в приемной директора фирмы, положила трубку.

Источник близкий к следствию подтвердил, что компании на время проведения расследования запрещено давать какие-либо комментарии. Хотя ранее директор "НеваРеактив" Аркадий Камчатов охотно отвечал на вопросы журналистов.

Напомним, о ЧП с отравлением барием после рентгена желудка стало известно в конце января. СМИ сообщали о семи погибших и, по меньшей мере, 30 пострадавших. Журналисты отмечали запоздалую реакцию главы городского комитета здравоохранения Дмитрия Лисовца, ведь первые случаи отравления, как оказалось, были зафиксированы еще в декабре прошлого года. В своем заявлении он ограничился фразой о том, что такой барий поставлялся только в одну медицинскую организацию Петербурга, хотя местные СМИ сообщали, что вещество могло поступить сразу в семь больниц. Не последовало должной реакции и от губернатора Александра Беглова.

Каким образом непредназначенный для проведения рентгеноскопии желудка барий оказался в ГКДЦ №1, до сих пор остается вопросом. Нашей редакции не удалось найти соответствующую закупку, ровно, как и представителям других СМИ.

Ранее издание "Комсомольская Правда" отмечало, что закупка была непрозрачной, ее провели без проведения аукциона, а именно через закрытую программу АИС ГЗ (автоматизированную информационную систему госзаказа). В ней нам удалось обнаружить только одну попытку со стороны ГКДЦ №1 закупить барий, предпринята она была в 2016 году, но не увенчалась успехом. Таким образом, никаких достоверных сведений об обстоятельствах поступления бария в медучреждение найти не удалось.

В попытке прояснить странную ситуацию мы связались с управляющим партнером Адвокатского бюро "ONEGINGROUP — Медицинская адвокатура" Ольгой Зиновьевой. Она выразила уверенность, что барий попал в медицинское учреждение именно путем госзакупки. Но отметила, что документация могла быть сформирована некорректным образом.

"Здесь либо некорректно сформулированный предмет закупки, который позволяет внутри параметров, которые в предмете закупки описаны, в потенциальном контракте, поставлять как безопасные препараты, так и потенциально опасные, как в данном случае, видимо произошло, либо при корректно сформулированной закупке некорректно поставленный препарат. Но во втором случае все равно, к сожалению, зона ответственности находится в ГКДЦ №1, потому что если препарат некорректно поставлен, то в любом случае он не может вслепую быть применен, это безусловно на всех этапах проверки, на этапе приемки, введения в оборот самого лечебного учреждения, постановки на аптечный баланс, естественно при применении непосредственно медицинском, прежде чем его использовать при диагностическом исследовании пациентов, контроль должен был осуществляться на всех этапах", — сказала Зиновьева и добавила, что кроме журналистов эту самую злополучную закупку сейчас, вероятно, тщательно ищет следствие.

Ранее СМИ сообщали, что число жертв отравления барием в Петербурге может исчисляться сотнями.