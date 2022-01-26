Почти все рано или поздно сталкиваются с болью в спине. Этот недуг на третьем месте по затратам на диагностику и лечение, а также по компенсации временной нетрудоспособности. Что именно болит, когда человек жалуется на спину? Болеть может всё, что угодно, начиная от позвоночника и почек и заканчивая аппендиксом и поджелудочной железой. Мало того, в спину может отдавать боль от органов малого таза или грудной полости — например, при инфаркте или пневмонии. Как отличить одну боль от другой? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru кандидат наук, врач, практикующий нейрореабилитацию, Марк Леонтьев.
В 90% случаев боль в спине связана с переохлаждением или перегрузкой мышц. Объективных признаков болезни при этом может не быть. Разве что врач нащупает в спине спазмированную мышцу. Хорошая новость в том, что в 90% случаев такая боль пройдёт самостоятельно за 1-2 месяца, вне зависимости от того, как её будут лечить. Этот отрадный в принципе факт привлекает шарлатанов. Ведь можно смело продавать волшебную мазь или пояс из чудо-шерсти, обещая при этом "исцеление" почти всем покупателям. Реклама, обещающая помочь почти всем, почти не обманывает. Почти всем, но не всем.
Ведь остаются еще 10% из тех, кто обратился за медицинской помощью с болью в спине. И эта боль — специфическая, т. е. врач на первичном приёме выявит настораживающие признаки и направит пациента на обследование или к узкому специалисту для лечения.
Какие это признаки?
Если человек состоит на онкологическом учёте, если боль в спине сопровождается необъяснимой потерей веса — такая ситуация заинтересует онкологов. Также принято настороженно относиться к стойкой боли в спине у лиц моложе 20 лет и старше 55 лет.
Также повод для неотложного обращения к врачу:
Необходим осмотр, если накануне человек перенёс травму. Повод насторожиться, если боль постоянная или усиливается, если она интенсивная. Тревожный признак, когда боль не зависит от положения тела. К этому могут приводить самые разные заболевания, как воспалительные, так и онкологические, и даже последствия травм. Если ничего из вышеперечисленного нет, боль не интенсивная, но беспокоит вас уже месяц — обращайтесь к врачу.
Врач ничего не нашёл, но спина всё равно болит? Скорее всего, необходим специалист по восстановительной медицине или лечебной гимнастике.
В случае неспецифической боли, с мышечным спазмом, также возможен переход в хроническую стадию, если мышцы не укреплять, а травмирующие факторы (перегрузка или переохлаждение) продолжают действовать. Причём перегрузка — это не обязательно тяжёлая физическая работа или спорт. Прежде всего, это
Но физическая нагрузка всё же не главный повреждающий фактор: чаще всего с болью в спине к врачам обращаются люди, работа которых с тяжестями не связана, это:
Мышечный спазм надо устранять ещё и по той причине, что хронический спазм будет способствовать формированию межпозвонковых грыж. Но для работы с мышцами необходимы упражнения, а не таблетки.
Как же быть с упражнениями, если грыжи дисков и есть поражение корешков?
"На мой взгляд, упражнения необходимы и этим пациентам. Хирургическое удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже и способствует этому. Если боль в спине не беспокоит вас, обязательно занимайтесь спортом или фитнесом. Если не уверены в своей спине или же боль в спине вас беспокоит, то займитесь лечебной физкультурой", — отмечает Марк Леонтьев.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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