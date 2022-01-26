Боли в спине: почему возникают и о чём говорят

Почти все рано или поздно сталкиваются с болью в спине. Этот недуг на третьем месте по затратам на диагностику и лечение, а также по компенсации временной нетрудоспособности. Что именно болит, когда человек жалуется на спину? Болеть может всё, что угодно, начиная от позвоночника и почек и заканчивая аппендиксом и поджелудочной железой. Мало того, в спину может отдавать боль от органов малого таза или грудной полости — например, при инфаркте или пневмонии. Как отличить одну боль от другой? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru кандидат наук, врач, практикующий нейрореабилитацию, Марк Леонтьев.

Почему возникает боль в спине

В 90% случаев боль в спине связана с переохлаждением или перегрузкой мышц. Объективных признаков болезни при этом может не быть. Разве что врач нащупает в спине спазмированную мышцу. Хорошая новость в том, что в 90% случаев такая боль пройдёт самостоятельно за 1-2 месяца, вне зависимости от того, как её будут лечить. Этот отрадный в принципе факт привлекает шарлатанов. Ведь можно смело продавать волшебную мазь или пояс из чудо-шерсти, обещая при этом "исцеление" почти всем покупателям. Реклама, обещающая помочь почти всем, почти не обманывает. Почти всем, но не всем.

Ведь остаются еще 10% из тех, кто обратился за медицинской помощью с болью в спине. И эта боль — специфическая, т. е. врач на первичном приёме выявит настораживающие признаки и направит пациента на обследование или к узкому специалисту для лечения.

Какие это признаки?

Если человек состоит на онкологическом учёте, если боль в спине сопровождается необъяснимой потерей веса — такая ситуация заинтересует онкологов. Также принято настороженно относиться к стойкой боли в спине у лиц моложе 20 лет и старше 55 лет.

Также повод для неотложного обращения к врачу:

боль в спине на фоне лихорадки (высокой температуры тела),

резкая слабость,

боль в спине и нарушение функции тазовых органов (например, невозможность помочиться).

Необходим осмотр, если накануне человек перенёс травму. Повод насторожиться, если боль постоянная или усиливается, если она интенсивная. Тревожный признак, когда боль не зависит от положения тела. К этому могут приводить самые разные заболевания, как воспалительные, так и онкологические, и даже последствия травм. Если ничего из вышеперечисленного нет, боль не интенсивная, но беспокоит вас уже месяц — обращайтесь к врачу.

Врач ничего не нашёл, но спина всё равно болит? Скорее всего, необходим специалист по восстановительной медицине или лечебной гимнастике.

Как устранять мышечные спазмы

В случае неспецифической боли, с мышечным спазмом, также возможен переход в хроническую стадию, если мышцы не укреплять, а травмирующие факторы (перегрузка или переохлаждение) продолжают действовать. Причём перегрузка — это не обязательно тяжёлая физическая работа или спорт. Прежде всего, это

длительное статическое (неподвижное) положение, чаще сидя,

вибрация,

психоэмоциональный фон,

реже — несоразмерная физическая нагрузка (работа с наклоном, перенос груза, особенно перед собой, асимметричная или избыточная нагрузка).

Но физическая нагрузка всё же не главный повреждающий фактор: чаще всего с болью в спине к врачам обращаются люди, работа которых с тяжестями не связана, это:

офисные работники,

водители.

Мышечный спазм надо устранять ещё и по той причине, что хронический спазм будет способствовать формированию межпозвонковых грыж. Но для работы с мышцами необходимы упражнения, а не таблетки.

Как же быть с упражнениями, если грыжи дисков и есть поражение корешков?

"На мой взгляд, упражнения необходимы и этим пациентам. Хирургическое удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже и способствует этому. Если боль в спине не беспокоит вас, обязательно занимайтесь спортом или фитнесом. Если не уверены в своей спине или же боль в спине вас беспокоит, то займитесь лечебной физкультурой", — отмечает Марк Леонтьев.

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