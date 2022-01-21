Вирусолог: даже в пандемию надо жить нормальной жизнью

Что опаснее: "омикрон" или "дельта", как при ПЦР-тестировании люди с одинаковыми симптомами получают разные диагнозы, удастся ли избежать нового подъёма заболевания и почему детская вакцина не нужна, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Нужна дифференциальная диагностика

— Виталий Васильевич, какой штамм более опасный: "дельта", "омикрон" или "дельтакрон"?

— Судя по всему, гибридный штамм "дельтакрон" не распространяется, поэтому о нём сейчас нечего говорить. Если сравнивать "дельту" и "омикрон", то похоже, что "омикрон" менее вирулентный штамм, вызывает заболевания не такие тяжёлые, какие вызывала "дельта".

— Говорят, что будет специальное тестирование на "омикрон", потому что его нужно лечить не так, как предыдущие штаммы.

— Мне это немного странно слышать. Да, там симптоматика немного другая, поэтому симптоматическое лечение может отличаться. Потому что антивирусных препаратов прямого действия нет. У нас есть препараты, которые помогают подавить цитокиновый шторм. Это моноклональные антитела к интерлейкину-6. Есть препараты интерферона. Есть препараты, которые позволяют снизить воспалительный процесс. Есть тромболитики, которые препятствуют образованию тромбов. А вот специфических препаратов нет. Поэтому я не думаю, что лечение сильно отличается от лечения предыдущих штаммов.

— Предыдущие штаммы лечили серьёзными препаратами: "Коронавир", "Арепливир", "Фавипиравир". Они очень токсичные, вызывают много побочек. Если "омикрон" не такой опасный, может быть, не надо его этими же препаратами лечить?

— Это терапевты должны решить. Я думаю, что не нужно их применять так широко. Потому что они тоже неспецифически действовали на коронавирус. У нас нет серьёзных специфических препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Я могу такой пример привести. Есть препараты специфические для лечения вирусного гепатита С, которые действуют на вирусные белки гепатита С. Они применяются только для лечения вирусного гепатита С. Пока таких препаратов для лечения коронавирусной инфекции нет.

— Очень многие болеют, причём у людей похожие симптомы. Но одним ставят диагноз коронавирус, другим нет. Говорят, что 70% отрицательных результатов ПЦР могут быть ошибочными. Это так?

— ПЦР-система достаточно точная. У неё единственный недостаток — это, наоборот, гипердиагностика. То есть иногда в лабораториях, которые работают с коронавирусной инфекцией, могут быть ложноположительные результаты. А вообще тест уже отработан в течение двух лет. Он должен давать практически 100% специфичность и чувствительность.

Другое дело, что в прошлом году у нас гриппа не было, а в этом году он появился. И никуда не делись другие респираторные инфекции. А у них у всех очень похожая симптоматика. Мы же не ставим ПЦР на другие инфекции:

грипп,

аденовирус,

респираторно-синцитиальный вирус.

Только на коронавирусную инфекцию. Поэтому нужен, конечно, тест для дифференциальной диагностики. Грипп — очень тяжёлая инфекция, не менее опасная, чем коронавирус. И он никуда не денется, поэтому за ним тоже надо обязательно следить.

— Человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом?

— Я таких случаев не встречал. Теоретически, конечно, всё может быть. Но рецепторы у них разные.

— В январе и феврале ожидаются новые волны.

— Это часто вызвано поведенческими реакциями: люди, которые вакцинированы, считают, что они находятся в безопасности, и они могут переносить вирус, заражать других.

Если мы будем соблюдать правила Роспотребнадзора, я имею в виду прежде всего ношение масок в общественных местах, то серьёзного подъёма заболеваемости не будет.

Конечно, в Россию что-то привезут обязательно после новогодних каникул люди, которые отдыхали в других странах. Но я надеюсь, что таких тяжёлых вспышек, которые были в прошлом году, больше не будет.

Живите нормальной жизнью

— СМИ пишут, что главные разносчики коронавируса — это подростки и дети. Они болеют бессимптомно, заражают взрослых, поэтому нужно поголовно всех детей вакцинировать.

— Во-первых, дети болеют очень легко. У нас есть регионы, в которых 80% детей перенесли эту инфекцию бессимптомно практически и иммунны к вирусу. Но если мы собираемся привить всех взрослых, кому будут дети переносить инфекцию?

Потом, у нас нет вакцины, чтобы вакцинировать детей. Я не знаю, что такое "детская вакцина", когда взрослую разводят в 5 раз, а потом говорят, что это детская вакцина. Так не бывает.

Например, от полиомиелита, от кори одна вакцина для всех возрастов. Я не вижу необходимости начинать прививать, потому что у нас пока их нечем прививать. И что, мы каждые полгода будем всех детей прививать от коронавирусной инфекции? Я считаю, что в этом нет никакой необходимости.

— Непонятно ещё, какие будут отдалённые последствия вируса для всего организма. Вроде бы он влияет на мозг, нервную систему, лёгкие.

— Я бы так не демонизировал этот вирус. Да, у кого-то будут последствия. Когда только эта инфекция начиналась, я говорил: у кого есть хронические заболевания, постарайтесь обратиться к врачам и лечиться. Потому что гипертоники, диабетики, которые находятся на лечении, это заболевание переносят легко, и далеко не у всех бывают постковидные последствия. Но это после любой инфекционной болезни будут последствия. Разве после кори они не бывают? У детей иногда очень тяжёлые. После гриппа у всех бывают. Мы просто об этом забыли, почему-то мы один этот вирус демонизировали и только о нём рассказываем.

— С вами разговариваешь, и уже не так страшно становится.

— Человек в страхе начинает делать ошибки, глупости. Надо просто к этому относиться нормально. Да, вирус есть. Многое мы о нём знаем:

как защититься,

кто будет болеть тяжело,

кого надо защищать в первую очередь.

В науке вирусологии никакой мистики нет. Просто надо отдавать себе отчёт в том, что происходит, и жить нормальной жизнью.