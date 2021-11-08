Биомедицинский холдинг "Атлас" и РМАНПО разработали образовательные программы по генетике

Совместный проект "Атласа" и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) позволит врачам различных специализаций интерпретировать результаты ДНК-исследований, анализировать данные по фармакогенетике и назначать на их основе релевантную терапию.

Ожидается, что в 2022 году обучение смогут пройти более 150 тысяч медицинских специалистов. Подобная практика уже используется в странах Европы и Америке, где врачи на постоянной основе повышают квалификацию и накапливают аттестационные баллы. Это даёт возможность регулярно обновлять багаж знаний в своей и смежных специальностях.

До недавнего времени в России медицинских работников обязывали подтверждать квалификацию раз в 5 лет. Однако с начала этого года отечественная медицина перешла на систему непрерывного образования. Врачи могут регулярно проходить обучение и накапливать баллы непрерывного медицинского образования (НМО) без необходимости сдачи экзаменов аттестационной комиссии. Проверка знаний в виде тестирования или решения ситуационных задач осуществляется по итогам прохождения курсов. При этом, по данным опроса мобильного сервиса "Справочник врача”, объединяющего 580 тысяч медицинских специалистов, проведенного год назад, 62% респондентов заявили о нехватке сервисов дополнительного профессионального образования в области медицины.

"Стремительный прогресс в развитии и обновлении результатов в области генетических исследований является главным фактором спроса среди медицинских специалистов на регулярное обновление знаний в относительно молодой науке. ДНК-тесты помогают врачам узнать об индивидуальных особенностях пациента, чтобы подобрать необходимое лечение. Таргетная терапия уже широко используется в отечественной онкологии. Безусловно, мы наблюдаем высокий спрос, со стороны врачей, на повышение квалификации при работе с результатами генетических исследований. Уверен, что в скором времени такие виды анализов войдут в медицинский стандарт оказания помощи", — заявил ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор и член-корреспондент РАН, Дмитрий Сычев.

Уже сегодня особенности генетического профиля пациента могут учитываться психиатрами для назначения антидепрессантов. По данным статистики, во время пандемии COVID-19 количество назначений таких препаратов в Англии увеличилось на четыре миллиона пунктов, что привело к увеличению расходов на 140 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом. При этом, по данным учёных, антидепрессанты не всегда оказывались эффективны и могут вызывать значительные побочные эффекты. В некоторых случаях это связано с изменениями в генах пациентов. Именно поэтому знание фармакогенетики пациента может помочь назначить именно тот антидепрессант, который будет эффективен.

Комбинация генетических тестов также позволяет медицинским работникам с высокой точностью определить, является ли человек носителем определенных мутаций, которые могут привести к рождению больного ребенка. Десять лет назад у репродуктологов не было такого инструмента и проверялись лишь единицы наиболее частых патологий.

"В течение 8 лет команда "Атлас" занимается научными исследованиями и разработками в области генетики человека, микробиоты кишечника, онкогенетики. Мы создаём технологические новации для внедрения в повседневную медицинскую практику как в России, так и на рынках Европы и Азии. Тысячи врачей в разных уголках мира уже имеют возможность работать в формате превентивной и персонализированной медицины с нашими тестами и сервисами. Важнейшим фактором внедрения новых технологий мы считаем образование. Не секрет, что образовательные стандарты не всегда поспевают за развитием технологий. В этой связи, мы совместно с коллегами из РМАНПО решили сформировать комплексную программу, которая поможет врачам получить агрегированную и самую актуальную информацию о возможности применения генетических исследований в клинической практике", — комментирует медицинский директор биомедицинского холдинга "Атлас" Андрей Перфильев.

В образовательную программу вошли лекции, практические занятия и мероприятия, посвященные роли генетических исследований при планировании и во время беременности, в изучении наследственных онкологических синдромов и подборе индивидуальных программ лечения, а также блок по персонализированной медицине о важности индивидуального подхода в подборе лекарственных средств.

По итогам прохождения образовательных курсов врачи, помимо актуальных знаний, получат удостоверение установленного государственного образца и баллы НМО.