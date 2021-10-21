Россию ждёт локдаун за локдауном

Власти России в связи с новой волной пандемии в стране объявили нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. Эксперты считают, что на желание привиться от коронавируса данная мера никак не повлияет.

Так как большая часть локдауна приходится на выходные, россияне вряд ли обратят внимание на решение правительства. По мнению президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, решение ввести нерабочие дни вряд ли вызовет поддержку в обществе.

Он отметил, что в настоящее время россиянам всё равно, что делают власти, поэтому бездействие вызывает большую симпатию, чем активное противодействие. Государству нужно показать, что "ковид" — это опасность и приоритет, при том что никто так не считает. Все в целом и первый-то локдаун считали излишним.

Что касается вакцинации, то государству срочно нужно понять, в чём причина феномена вакцинофобии, но пока осмысления проблемы и вовсе не происходит.

"А это довольно серьёзный мировой тренд, и Россия в нём не так одинока, как принято думать", — заметил Виноградов.

Со своей стороны, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв подчеркнул, что локдаун необходим, чтобы люди не заражались вирусом. Он добавил, что темпы вакцинации зависят от внутренней уверенности людей в пользе вакцины и локдаун тут не сыграет никакой роли.

Политолог Екатерина Шульман добавила, что власти совершили бы управленческую ошибку, если бы не ввели ограничения. Он подчеркнула, что сегодня статистика по смертям такова, что может привести к коллапсу здравоохранительной системы. Больницы должны работать, а не класть пациентов в коридорах.

Вынужденные каникулы вряд ли кого-то напугают, так как оплачиваемая неделя всем пойдёт на пользу. Встаёт вопрос — что будет со школами, так как для работающих родителей необходимость ещё и приглядывать дома за детьми — большая проблема.

Таким образом, мнения экспертов относительно того, как нерабочие дни повлияют на бизнес и экономику разделились. Например, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба", бизнесмен Сергей Миронов сообщил, что любые ограничения для бизнеса на сегодняшний день критичны. Доставка — это прекрасно, но если ресторан начинает работать только на неё, это однозначные убытки.

Локдаун не повредит всей экономике, но их может быть несколько. Такие нерабочие недели повторятся в стране в начале 2022 года, пояснил URA.RU директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, "повторения можно ждать в феврале, но к этому моменту нужно резко увеличить темы вакцинации".

Как отметил доктор медицинских наук Сергей Токарев, локдаун "необходим для того, чтобы сбить волну, оборвать эту цепь заражения". Так что будем надеяться, что в этот раз всё сработает как надо.

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