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Автор Александр Шторм

Как в России могут и хотят наказывать антипрививочников

Здоровье

Болезни, прививки от которых нельзя игнорировать, стоит держать в памяти всю жизнь. Иначе в какой-то момент игнорирование прививок может сыграть роль последнего гвоздя в крышку гроба.

Как в России могут и хотят наказывать антипрививочников

Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, решение не делать дальше прививки чаще всего принимается людьми уже во взрослом возрасте, когда родители уже провели основную вакцинацию и по сути людям ничего не угрожает.

Но речь чаще всего идет уже об их детях. Есть болезни, которые действительно  убить невакцинированного или нанести ему непоправимый вред.

Из широко известных - это:

  • коклюш,
  • дифтерит,
  • свинка
  • корь
  • туберкулез
  • краснуха
  • полиомелит

О туберкулезе даже говорить бессмысленно - это смертельно  опасная инфекция, дети до года просто погибают от туберкулезного менингита. Если повезет, то от единственно рабочего в этом случае антибиотика они остаются глухими на всю жизнь - так что не нужно ставить такие вещи на карту.

Беременная непривитая женщина рискует своей жизнью и жизнью будущего ребенка. Краснуха в беременность гарантирует пороки развития плода. напомнил врач.

По его словам, во многих странах Европы противникам прививок грозят крупные штрафы и повышенное внимание со стороны чиновников - например, органов опеки.

Его предложение в отношении россиян звучит так - противников вакцинации нужно лечить за деньги. Государство сделало все, чтобы защитить их, обеспечило бесплатную вакцинацию, но если человек сам от этого отказался, и все-таки заболел - пусть платит за свое лечение.

Например, если человек не хочет (по причинам "вакцина не проверена" или из-за страха чипирования) получить прививку от коронавируса (для облегчения его течения, если что) - дальше лекарства, ИВЛ, ЭКМО и обслуживание врачей пусть оплачивает из своего кармана.

Иначе ситуация способна быстро выйти из-под контроля. Недавно стало известно, что ребенок антипрививочников в Свердловской области тяжело переболел столбняком. Мальчик выжил, но во время затяжной болезни он был на ИВЛ и в медикаментозной коме. Ему теперь придется лечить серьезные неврологические нарушения. Естественно, за счет ОМС.

Увы, россияне продолжают игнорировать все, что предлагает им государство, несмотря на несколько вариантов вакцин и доступность процедуры. 

"Плохим государством" в России принято оправдывать все. Даже игнорирование собственной физической целостности. А прививки не делаются, потому что "я личность, а вы плохо меня просите, да и ОБС" .

И получается, что власти уже год бесплатно умоляют поставить эти две прививки, за которыми в других странах люди вполне себе платят. Но ментальные привычки не перебить так просто.

Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Кащеев заявил, что у россиян "неизбытый и неискупленный опыт сталинизма и советского мировоззрения, реабилитацию которого общество не прошло. Поэтому дорожить жизнью у россиян не очень принято".

Тем временем в США обязали носить маски всех, даже полностью привитых.

Напомним, 27 июля 2021 г. специалисты ЦКПЗ (Центров по контролю и профилактике заболеваний) предписали всем без исключения носить маски в помещениях, в транспорте и на общественных собраниях под открытым небом. Требование касается также переболевших COVID-19 и полностью вакцинированных.

По этому поводу  профессор Гарвардской школы медицины и доктор медицинских наук Рошель Валенски, ранее занимавшая должность начальника отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы, пояснила, что вакцинация не спасает от других типов вируса. Последние данные говорят о том, что этот вариант сильно отличается от предыдущих, и его могут распространять вакцинированные люди...

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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