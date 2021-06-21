Почему россияне не прививаются от коронавируса

Россияне прививаются крайне неохотно, несмотря на наличие нескольких вариантов вакцин и доступность процедуры. Основных причин этому несколько. Как и запретов и ограничений, вводимых "плохим государством".

Наплевательское отношение к себе и окружающим

Как пишет в своем паблике популярный проект "Fighterbomber", главная проблема в стране — это уровень наплевательского отношения к себе и, соответственно, к остальным. Пофигизм вышел на новый уровень.

"Масками не пользуются, "потому что они не помогают". Конечно, не помогает. Она у вас в кармане одна три года лежит. На дистанцию всем пофиг, потому что "да все уже переболели". А тест делал? Нет. Но я знаю, что переболел", — иронизирует автор.

А прививки не делаются, потому что "я личность, а вы плохо меня просите, да и ОБС говорит, что Марфа и Петя из Хабаровска, привитые, заболели". Ну и кого в итоге обманули? Только себя. Были ещё те, которые считали, что "короновируса не существует, это обычный грипп". Что-то перестали они встречаться в последнее время. Видимо, все перемерли, потому и нету.

"Таким образом, будет третья волна, потом пятая, потом десятая", — отмечает автор канала. Государство бесплатно чуть не на каждом повороте умоляет поставить эти две прививки, за которыми в других странах люди выстраиваются в очередь за бабло.

"Мой самый близкий и родной человек, здоровый во всех отношениях, умер за десять дней от "ковида", не помогла ни вся мощь современной медицины, ни связи, ни деньги, ни тонны кислорода. Не дождался своей очереди на прививку".

"Я целиком и полностью "топлю" за свободу личности и человеков в целом, но ровно до момента пока из-за их свобод не начинают душить мою личную свободу и свободу моих близких. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю мнение, что государство должно как можно быстрее прикрыть бесплатную лавочку вакцинирования. Дать, допустим, ещё месяц на бесплатную прививку, а потом поставить прайс. И все, кто заболел "ковидом" через месяц и не был привит, — оплачивают лечение из своего кармана", — считает автор.

"Сейчас лучшее, что может и должен сделать нормальный человек, чтобы обезопасить себя и своих близких, — это привиться. Даже если через пару-тройку месяцев надо будет снова привиться, надо идти и прививаться", — подытожил эксперт.

Ошибки государства в прививочной кампании

Государство, разумеется, должно давать адекватную и исчерпывающую информацию по прививкам. Поскольку, напоминает руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Кащеев, высокая степень презрения к жизни себя и окружающих характерна для россиян.

В своем "Фейсбуке" он рассуждает о том, что таким образом сказывается "неизбытый и неискупленный опыт сталинизма и советского мировоззрения, реабилитацию которого общество не прошло. Поэтому дорожить жизнью у россиян не очень принято".

"Именно поэтому наши пациенты:

не лечат установленный сахарный диабет,

не соблюдают диету и не принимают статины при гиперхолестеринемии,

игнорируют простые алгоритмы диспансеризации,

плюют на правила дорожного движения и садятся пьяными за руль (число погибших в ДТП в России превышает смертность от войн в большинстве стран мира),

в пожилом возрасте охотно ломают себе бедра и позвоночник (при этом не интересуются диагностикой и лечением остеопороза).

"Все врачи знают, как россияне относятся к своему здоровью — так с чего, спрашивается, миллионы человек должны за короткий срок поменять своё отношение? Делать они этого не будут", — отмечает специалист.

"Государство вместо того, чтобы рассуждать про Америку, Украину и рептилоидов, должно повторять, повторять и повторять про необходимость вакцинации. Место официальной пропаганды легко занимают слухи, сплетни и городские мифы. Оттого нечего удивляться, что люди в вопросах вакцинации охотнее доверяют соседке, чем врачу или чиновнику".

С учётом того, что россияне поголовно не готовы принимать экономическую ответственность за своё здоровье, им кажется, что именно государство должно что-то делать, за что-то платить, в то время как на его усилия вполне резонно плевать.

"Нужно всегда помнить, что государство многие годы и десятилетия самыми разными способами обманывало своих граждан и у людей нет совершенно никаких разумных оснований ему доверять. Не получится сначала навязать игру с шулером, а потом убедить, что он играет по правилам", — отмечает врач.

"А самое главное — "ковид" почти неопасен для детей (ну пока). Думаю, если бы инфекция в опасной форме поражала детей, люди бы выстроились в очереди за прививкой. Это тоже довольно русская тема — себя не жалко, детей жалко. Тогда бы вакцинироваться побежало сразу полстраны", — подытожил специалист.

Воздействие "ковида" на мозг

В соцмедиа мрачно напомнили, что в Британии обнаружили, что у переболевших "ковидом" наблюдается существенная потеря серого вещества.

В частности, мозг теряет в:

гиппокампальной извилине (регион мозга, связанный с кодированием памяти);

орбитофронтальной коре (когнитивные функции и принятие решений);

островковой доле (эмоции и сознание);

передней поясной коре (принятие решений, эмпатия, регулирование работы сердца);

надкраевой извилине (обработка речи);

височной доле (визуальная память, долгосрочная память, обработка речи, эмоции).

По словам сетевых экспертов, учёные взяли "доковидную" базу сканов головного мозга и сравнили её с базой тех, кто переболел "ковидом". Плюс в исследовании участвовала контрольная группа, которая не успела переболеть. В результате медики делают один верный вывод — необходимо вакцинироваться.

"Кстати, те, кто принимал решение об открытии авиасообщения с Турцией и другими странами, случайно не переболели COVID?" — риторически спрашивают эксперты.

Ответа здесь, разумеется, не будет.

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