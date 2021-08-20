Израиль и Швеция: сравним самую строгую и самую мягкую ковидные политики

На самую вакцинированную страну в мире — Израиль, который пережил три локдауна, обрушилась ещё одна волна пандемии. А Швеция, которая не провела ни одного локдауна и не приступила к ревакцинации, показывает значительно менее тревожные показатели.

Опыт Израиля — "вакцины работают недостаточно хорошо"

В Израиле (население 9, 3 млн. чел) один из самых высоких в мире уровней вакцинации от COVID-19 — 78% людей в возрасте 12 лет и старше полностью вакцинированы, подавляющее большинство — вакциной Pfizer. В понедельник Израиль достиг отметки в один миллион человек, вакцинированных третьей дозой.

Тем не менее, распространение коронавируса в Израиле сегодня является одним из самых высоких в мире.

Н а этой неделе был зарегистрирован пик заражаемости — 12887 случаев 17 августа. Более половины из них относятся к полностью вакцинированным людям. Ежедневно регистрируется 100-90 тяжелых пациентов. Количество умерших тоже дало резкий всплеск — до 48 человек 15 августа.

Официальный представитель здравоохранения предупредил в понедельник, что новый штамм "дельта" может вынудить Израиль объявить новый уже четвёртый жёсткий карантин.

Поздно вечером в воскресенье Министерство здравоохранения объявило о новых ограничениях по вместимости залов для мероприятий, ограничив количество гостей, которые они могут принять, до 400 в помещении и 500 на открытом воздухе.

Какие выводы делают израильтяне. Они отмечают исключительную передаваемость варианта Дельта и опасения по поводу того, что преимущества вакцинации со временем ослабевают. Израиль предлагает решать проблему третьим уколом, так называемым бустером.

Израиль был одной из первых стран, начавших вакцинацию в декабре 2020 года, и быстро достиг уровня охвата населения, на который завидовали другие страны — какое-то время. Теперь, Израилю мало кто завидует.

Биоинформатик из Израильского технологического института (Технион) Ури Шалит, сказал, что "одна из великих историй Израиля" это то, что "вакцины работают, но недостаточно хорошо ".

Некоторые израильские эксперты отмечают, что решение о бустере было принято без одобрения мировых экспертов и при полном отсутствии информации об его эффективности, что не сулит ничего хорошего. Система здравоохранения Израиля считает, что даже если ревакцинация не поможет, она точно не причинит вреда. Однако это прогноз, который, ещё предстоит доказать.

Опыт Швеции — иммунитет формируется и без вакцинации, а, тем более, ревакцинации

Теперь посмотрим на Швецию (население 10, 2 млн чел.), которая с самого начала пандемии коронавируса отказалась от локдаунов и ограничилась предписаниями.

Здесь наблюдается самый низкий уровень ношения масок в ЕС, это наиболее открытая страна, с 62 % полностью вакцинированных. Одной дозой (используется вакцина Pfizer, Moderna) привито 80,6 % населения. С августа начата вакцинация подростков с 16 лет. Третья доза для реваrцинации не используется.

С середины июля количество случаев заболевания COVID-19 в Швеции увеличилось. Число заражений составляет около 1500- 2000 в сутки. В интенсивной терапии на 20 августа находятся 30 человек. Смертность в среднем составляет 3 человека в неделю. Так же доминирующим является "дельта" вариант.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал PolitiFact, что уровень смертности вырос во многих странах.

"У нас было две серьезные волны. Избыточная смертность сравнительно низка", — сказал он.

Несмотря на то, что четверть поступающих в больницы инфицированы за границей, в настоящее время Тегнелл не видит причин для более строгих правил въезда.

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