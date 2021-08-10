Вирусолог заявил, что в России ожидается повторный рост заболеваемости "ковидом"

В России пока не могут взять под контроль эпидемию. Врач-вирусолог Евгений Тимканов в эфире радиостанции "Вести FM" заявил, что возможен повторный рост заболеваемости коронавирусной инфекций во второй половине сентября.

Специалист объяснил свой прогноз:

"Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался. Очень хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась, но я боюсь, что так не будет в дальнейшем".

Евгения Тимканова не радуют темпы вакцинации в нашей стране. По его словам, число заболевших уменьшается только в местах, где прививаются на должном уровне. В России так происходит не во всех регионах.

По данным Оперштаба, за минувшие 24 часа в России установили 21378 случаев заражения "ковидом". Наибольшее количество больных в

Санкт-Петербурге — 1811;

Москве — 1639;

Московской области — 1309;

Нижегородской области — 537;

Свердловской области — 518.

За последние сутки от коронавируса скончались 792 человека. За пандемию зафиксировали 166 442 смерти.

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