Профессор Всеволод Цинзерлинг, учёный-патоморфолог и патологоанатом Центра Алмазова, рассказал о штамме коронавируса "дельта" и осложнениях из-за перенесённого заболевания, из-за которых можно умереть.
Цинзерлинг заявил, что более подробную информацию о смерти из-за мутировавшего "ковида" люди получат совсем скоро. Профессор назвал отличия, о которых известно сейчас:
"Стало больше умирать от повторных заболеваний COVID-19, умирает больше молодых, более выражен фиброз легких".
Эксперт рассказал о госпитальных штаммах-возбудителях, из-за которых у пациентов на ИВЛ развиваются летальные осложнения. Пока учёные не разбирали эту проблему. В любом случае, значительная часть смертей связана именно с "ковидом", а не с другими вирусами или бактериями.
По данным специалиста, из-за коронавируса могут "проснуться" скрытые инфекции. Например, мукромикоз или "чёрный гриб". Диагностировать смерть от подобных осложнений практически невозможно.
Также из-за перенесённого "ковида" у людей меняется центральная нервная система. У кого-то может развиться психоз или фобии.
Цинзерлинг объяснил, что у человечества не получится победить коронавирус с помощью вакцинации, как в случае с корью. Причина — инфекция поражает иммунные клетки памяти, которые необходимы для борьбы со смертью.
Учёным известны механизмы смерти от вируса, но вот механизмы излечения — не так хорошо.
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