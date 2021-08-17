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Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"

Здоровье

Профессор Всеволод Цинзерлинг, учёный-патоморфолог и патологоанатом Центра Алмазова, рассказал о штамме коронавируса "дельта" и осложнениях из-за перенесённого заболевания, из-за которых можно умереть.

Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают"

Особенная "дельта"

Цинзерлинг заявил, что более подробную информацию о смерти из-за мутировавшего "ковида" люди получат совсем скоро. Профессор назвал отличия, о которых известно сейчас: 

"Стало больше умирать от повторных заболеваний COVID-19, умирает больше молодых, более выражен фиброз легких".

Суперинфекция

Эксперт рассказал о госпитальных штаммах-возбудителях, из-за которых у пациентов на ИВЛ развиваются летальные осложнения. Пока учёные не разбирали эту проблему. В любом случае, значительная часть смертей связана именно с "ковидом", а не с другими вирусами или бактериями.

Скрытые инфекции активируются

По данным специалиста, из-за коронавируса могут "проснуться" скрытые инфекции. Например, мукромикоз или "чёрный гриб". Диагностировать смерть от подобных осложнений практически невозможно.

Также из-за перенесённого "ковида" у людей меняется центральная нервная система. У кого-то может развиться психоз или фобии.

Как с корью не будет

Цинзерлинг объяснил, что у человечества не получится победить коронавирус с помощью вакцинации, как в случае с корью. Причина — инфекция поражает иммунные клетки памяти, которые необходимы для борьбы со смертью.

Тайна "ковида"

Учёным известны механизмы смерти от вируса, но вот механизмы излечения — не так хорошо.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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