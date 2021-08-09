Гендиректор "Вектора": массово прививать детей от COVID-19 не нужно

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологий "Вектор", специалисты которого создали вторую зарегистрированную в России коронавирусную вакцину "ЭпиВакКорона", заявил в воскресенье, что проводить массовую вакцинацию детей против COVID-19 "преждевременно".

"Я думаю, что для массовой вакцинации детей нет никаких причин, поскольку в целом дети продолжают болеть гораздо легче", — говорит Ринат Максутов (цитата ТАСС).

Кроме того, руководитель научного Центра подчеркнул важность наличия эффективных средств защиты детей от коронавируса, поскольку новые варианты вируса могут представлять для них большую опасность.

Напомним, как можно без вакцинации защитить ребенка от заражения ковидом, ранее рассказал теледоктор Евгений Комаровский. Подробнее об этом — здесь.