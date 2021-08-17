Россиянам грозит новая эпидемия: как спасти мир, убрав лишние кило

Диетологи бьют тревогу: на Россию надвигается эпидемия ожирения. По прогнозам специалистов, через пять лет толстые тети и дяди, которых мы привыкли видеть в американских фильмах, станут суровой российской реальностью.

Возможно, всему виной маркетологи, которые сумели убедить людей, что фастфуд — это круто, хотя большое содержание жиров и углеводов никак не делает продукт качественным и здоровым. Добавляет в копилку и сидячий образ жизни. Не лучшим образом влияет и бодипозитив, который стал настоящей проблемой Америки. Там никто не следит за собой, потому что они видят более полных людей рядом с собой. "Я не такой толстый. Я посмотрел, он гораздо полнее меня".

Врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков уверен, что ожирение исчезнет только тогда, когда его начнут лечить.

"У нас в стране есть хоть одна клиника, которая лечит ожирение? Да, есть одна при Институте питания Российской академии медицинских наук. Больше — нет. А у нас 60% населения страдают ожирением. И в этой клинике отделение всего на 70 человек. Что нужно сделать? Нужно в каждом регионе построить по клинике. Тогда эта проблема будет решена", — сетует эксперт.

Как начать худеть

Диетолог отмечает, что начинать надо с выяснения причины. Ведь есть такие женщины, которые могут есть, ни в чем себе не отказывая, и не поправляться. А есть люди, которые не вылезают из спортзалов, считают каждую калорию и при этом постоянно набирают вес. Значит, это не связано непосредственно с едой, а ожирение вызвано нарушением гормонального фона.

"Ожирение — это болезнь. И если вы хотите избавиться от лишнего веса, вам нужно обращаться не к фитнес-тренеру, не к Instagram-врачу и не к психологу, а в профильную медицинскую клинику, которая занимается диетологией и эндокринологией", — советует Ковальков.

Выбираем рацион

Если вы хотите сбросить вес или же просто держать себя в форме, то отдавайте предпочтение сбалансированному питанию.

Из белковых продуктов:

мясо (говядина и баранина);

рыба (не фермерская);

кисломолочные продукты и яйца.

Необходимо исключить:

быстрые углеводы (сладости, газировка, изделия из белой муки);

майонез, соусы;

копчености, колбасные изделия;

консервы;

мясо с использованием антибиотиков (свинина и курица).

Диетолог Алексей Ковальков напоминает, что все же человек худеет или полнеет не от того, что он ест, а от баланса гормонов в организме. Однако многие усугубляют проблему, начиная изнурять себя диетами, тем самым затягивая процесс. Ковальков напоминает, что бороться с лишним весом необходимо комплексно и под чутким контролем специалиста.

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