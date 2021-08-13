Неудержимый турист: как безопасно путешествовать во время пандемии

В июне 2021 года эксперты туристической отрасли робко заговорили о перспективах пост-вирусного туризма. Однако, в планы вмешались новые мутации вируса SARS-CoV-2. В особенности кровожадный штамм "Дельта", который привел с чрезвычайному росту заболеваемости и смертности от COVID-19 сначала в Индии, затем в Турции, после чего продолжил жуткую жатву в Европе. Всплеск новых заражений и смертей от коронавирусной инфекции в России также обусловлен "деятельностью" "Дельты".
Более того, американские ученые опубликовали в научном журнале MedRxiv препринт исследования, в котором заявили, что в Нью-Йорке обнаружен новый штамм коронавируса, на 82% более смертоносный, чем любая из уже известных мутаций патогена. Вариант "Йота", как назвали его исследователи, на 20% заразнее "Дельты" и опасен в том числе для переболевших COVID-19 людей.
Как в таких условиях вообще возможны путешествия? Стоит помнить, что быстрее вируса распространяются недостоверная информация, слухи и так называемые "fake news", циркулирующие в социальных сетях, мессенджерах и даже в СМИ. Они не делают вас более информированными, а только увеличивают тревогу. Стоит фильтровать источники информации, критически воспринимать новости, сохраняя холоднокровие, здравомыслие и ни в коем случае не поддаваться панике.
В этом стараются помочь друг другу и окружающим активисты общественных организаций и сообществ. Например, на картах The New York Times есть советы от главного мирового центра изучения болезней — Центра по контролю над заболеваниями (CDC), а на форуме Винского завсегдатаи и фанаты путешествий открыли отдельную тему, в которой дают советы по странам и способам путешествий, обращают внимание туристов на пандемические требования местных властей, в том числе на риск попасть в карантин.
Путешествовать без проблем для здоровья в эти непростые времена можно. Стоит лишь соблюдать простые правила.
Критики Арбидола часто пишут, что "кроме России нигде в мире лекарство не применяется и не изучается". Это неправда. Препарат включен в национальный план по борьбе с коронавирусом в Китае, применяется несколько лет в Нидерландах, исследовался австралийскими, иранскими, американскими и учеными из других стран.
В крупнейшей базе медицинских знаний мира PubMed насчитывается более 200 статей с упоминанием умифеновира или арбидола, причем в примерно двух десятках из них препарату отведена ключевая роль.
Что крайне важно в путешествии помимо противовирусных средств, масок и вакцины, так это хорошее настроение и жажда приключений. Разумный баланс между авантюризмом и ограничениями способен подарить путешественнику яркие позитивные эмоции, которые навсегда запечатлеются в памяти.
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