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Автор Ирина Гусакова

Неудержимый турист: как безопасно путешествовать во время пандемии

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В июне 2021 года эксперты туристической отрасли робко заговорили о перспективах пост-вирусного туризма. Однако, в планы вмешались новые мутации вируса SARS-CoV-2. В особенности кровожадный штамм "Дельта", который привел с чрезвычайному росту заболеваемости и смертности от COVID-19 сначала в Индии, затем в Турции, после чего продолжил жуткую жатву в Европе. Всплеск новых заражений и смертей от коронавирусной инфекции в России также обусловлен "деятельностью" "Дельты".

Неудержимый турист: как безопасно путешествовать во время пандемии

Более того, американские ученые опубликовали в научном журнале MedRxiv препринт исследования, в котором заявили, что в Нью-Йорке обнаружен новый штамм коронавируса, на 82% более смертоносный, чем любая из уже известных мутаций патогена. Вариант "Йота", как назвали его исследователи, на 20% заразнее "Дельты" и опасен в том числе для переболевших COVID-19 людей.

Как в таких условиях вообще возможны путешествия? Стоит помнить, что быстрее вируса распространяются недостоверная информация, слухи и так называемые "fake news", циркулирующие в социальных сетях, мессенджерах и даже в СМИ. Они не делают вас более информированными, а только увеличивают тревогу. Стоит фильтровать источники информации, критически воспринимать новости, сохраняя холоднокровие, здравомыслие и ни в коем случае не поддаваться панике.

В этом стараются помочь друг другу и окружающим активисты общественных организаций и сообществ. Например, на картах The New York Times есть советы от главного мирового центра изучения болезней — Центра по контролю над заболеваниями (CDC), а на форуме Винского завсегдатаи и фанаты путешествий открыли отдельную тему, в которой дают советы по странам и способам путешествий, обращают внимание туристов на пандемические требования местных властей, в том числе на риск попасть в карантин.

Путешествовать без проблем для здоровья в эти непростые времена можно. Стоит лишь соблюдать простые правила.

  • Избегайте скоплений людей, особенно в помещениях и любых закрытых пространствах. Любое такое место является рассадником заразы.
  • Используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Маски и антисептики — везде, очки — в общественном транспорте. Ваш спутник в соседнем кресле Боинга или Эйрбаса может не знать, что уже заражен, если болезнь протекает бессимптомно. Да и вы не можете быть уверены в том, что не подхватили коронавирус пару дней назад в кафе. Использование СИЗ — классический win-win. Проигравших нет.
  • Пандемия научила человечество элементарной гигиене. Мы уже моем руки при первой возможности. Если таковой нет — используем антисептики. Чаще стали мыть овощи и фрукты, не пользуемся чужой посудой — даже посудой друзей и родных. Чихаем в платок или локоть, а не в тарелку супруга, как раньше. Это отлично! Давайте продолжать в том же духе.
  • Вакцинация — важное условие, чтобы не умереть от COVID-19. Сделав укол, вы сведете риск тяжелой формы заболевания COVID-19 к мизерному. Это главная заслуга иммунизации. А уже после, хотя и не менее важно — снижение риска заболевания.
  • Арбидол aka умифеновир — главное средство постконтактной профилактики коронавируса. Стесняться принимать этот препарат из-за fake news и проплаченных в интернете отзывов — самое неразумное, что можно сделать. Минздрав России указывает умифеновир (это действующее вещество Арбидола) в методических рекомендациях по лечению и профилактике COVID-19. Это проверенное средство, эффективность которого доказана в ходе клинических и фармако-эпидемиологических испытаний, то есть во время пандемии, в реальной "боевой обстановке", а не в пробирке.

Критики Арбидола часто пишут, что "кроме России нигде в мире лекарство не применяется и не изучается". Это неправда. Препарат включен в национальный план по борьбе с коронавирусом в Китае, применяется несколько лет в Нидерландах, исследовался австралийскими, иранскими, американскими и учеными из других стран.

В крупнейшей базе медицинских знаний мира PubMed насчитывается более 200 статей с упоминанием умифеновира или арбидола, причем в примерно двух десятках из них препарату отведена ключевая роль.

Что крайне важно в путешествии помимо противовирусных средств, масок и вакцины, так это хорошее настроение и жажда приключений. Разумный баланс между авантюризмом и ограничениями способен подарить путешественнику яркие позитивные эмоции, которые навсегда запечатлеются в памяти.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы туризм арбидол путешествия пандемия коронавируса
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