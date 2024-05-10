Бриллиант на пальце Веры Брежневой: фото вызвало спекуляции о новом романе

Вера Брежнева заинтриговала поклонников, опубликовав фото с бриллиантовым кольцом

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева вызвала ажиотаж среди поклонников, опубликовав в Instagram* фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце и загадочной подписью "Настроение". С 2015 по 2023 год Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, с которым недавно развелась.

Фото: Wikipedia by Alex Clark is licensed under CC BY-SA 3.0

В апреле певица показала кадры с отдыха на их общей вилле в Италии, но не раскрыла, кто был с ней. Ее дочь Софья, рожденная от Виталия Войченко, носит фамилию бывшего отчима, предпринимателя Михаила Кипермана.

* — запрещенная социальная сеть в России.