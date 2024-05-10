Бриллиант на пальце Веры Брежневой: фото вызвало спекуляции о новом романе

Певица Вера Брежнева вызвала ажиотаж среди поклонников, опубликовав в Instagram* фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце и загадочной подписью "Настроение". С 2015 по 2023 год Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, с которым недавно развелась.
В апреле певица показала кадры с отдыха на их общей вилле в Италии, но не раскрыла, кто был с ней. Ее дочь Софья, рожденная от Виталия Войченко, носит фамилию бывшего отчима, предпринимателя Михаила Кипермана.
* — запрещенная социальная сеть в России.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.