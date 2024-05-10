Бриллиант на пальце Веры Брежневой: фото вызвало спекуляции о новом романе

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Вера Брежнева заинтриговала поклонников, опубликовав фото с бриллиантовым кольцом

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Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева вызвала ажиотаж среди поклонников, опубликовав в Instagram* фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце и загадочной подписью "Настроение". С 2015 по 2023 год Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, с которым недавно развелась.

Вера Брежнева заинтриговала поклонников, опубликовав фото с бриллиантовым кольцом
Фото: Wikipedia by Alex Clark is licensed under CC BY-SA 3.0

В апреле певица показала кадры с отдыха на их общей вилле в Италии, но не раскрыла, кто был с ней. Ее дочь Софья, рожденная от Виталия Войченко, носит фамилию бывшего отчима, предпринимателя Михаила Кипермана.

* — запрещенная социальная сеть в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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