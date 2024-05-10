Избавит от гипертонии и запоров: чем ещё полезна для здоровья эта ягода

Оранжевые или красные ягоды облепихи имеют плотную мякоть, покрытую тонкой кожицей, со специфическим вкусом: он кисловато-горький и оставляет длительное послевкусие.
Одним из самых известных свойств облепихи является стимуляция иммунной системы. Этому способствует высокая концентрация фитонцидов и витамина С. Ягоды облепихи сохраняют витамин С даже после заморозки. А всего пара ложек облепихового масла удовлетворит суточную потребность организма в витамине Е.
Свежие плоды и облепиховый сок рекомендуются при пониженной кислотности желудочного сока и атонических запорах. Облепиховое масло является достаточно сильным слабительным, поэтому избавляет даже от тяжелых или хронических форм запоров. Масло можно принимать внутрь и в виде микроклизм.
Облепиха способна понижать артериальное давление. Поэтому гипотоникам следует употреблять плоды с осторожностью.
Также противопоказаниями считаются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.
Конечно, употребление облепихи в свежем виде наиболее полезно, но ягоды, размятые с сахаром или замороженные, максимально сохраняют свои полезные свойства.
Любителям ягоды также придутся по вкусу варенье, джемы, компоты, морсы, травяные чаи.
Аскорбиновая кислота разлагается при температуре выше 100 °C, поэтому плоды можно заваривать кипятком.
В приготовлении облепихового чая можно использовать как целые, так и измельченные ягоды.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.