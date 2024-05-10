Избавит от гипертонии и запоров: чем ещё полезна для здоровья эта ягода

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Чем полезна облепиха для здоровья

1:50
Здоровье

Оранжевые или красные ягоды облепихи имеют плотную мякоть, покрытую тонкой кожицей, со специфическим вкусом: он кисловато-горький и оставляет длительное послевкусие.

Чем полезна облепиха для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko is licensed under public domain

Чем полезна облепиха

Одним из самых известных свойств облепихи является стимуляция иммунной системы. Этому способствует высокая концентрация фитонцидов и витамина С. Ягоды облепихи сохраняют витамин С даже после заморозки. А всего пара ложек облепихового масла удовлетворит суточную потребность организма в витамине Е.

Свежие плоды и облепиховый сок рекомендуются при пониженной кислотности желудочного сока и атонических запорах. Облепиховое масло является достаточно сильным слабительным, поэтому избавляет даже от тяжелых или хронических форм запоров. Масло можно принимать внутрь и в виде микроклизм.

Облепиха способна понижать артериальное давление. Поэтому гипотоникам следует употреблять плоды с осторожностью.

Также противопоказаниями считаются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.

В каком виде полезна облепиха

Конечно, употребление облепихи в свежем виде наиболее полезно, но ягоды, размятые с сахаром или замороженные, максимально сохраняют свои полезные свойства.

Любителям ягоды также придутся по вкусу варенье, джемы, компоты, морсы, травяные чаи.

Можно ли заливать облепиху кипятком

Аскорбиновая кислота разлагается при температуре выше 100 °C, поэтому плоды можно заваривать кипятком.

В приготовлении облепихового чая можно использовать как целые, так и измельченные ягоды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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