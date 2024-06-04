Ольга Бузова высказалась о своём скандальном выступлении в Уфе: приносим извинения

Ольга Бузова отреагировала на нападки по поводу своего скандального выступления в Башкортостане.
Ольгу Бузову подвергли публичной травле, посчитав её наряд с кожаными трусами неуместным во время концерта в Уфе в День защиты детей.
Публика стала проводить аналогии между "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой и выступлением Бузовой в откровенном наряде.
Звезда заявила, что только заметила ажиотаж вокруг своей персоны.
"Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые", — объяснила Ольга.
Бузова отметила, что у фестиваля, в котором она принимала участие в Уфе, есть возрастные ограничения.
"Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной", — написала Ольга в своем Telegram-канале.
Ольга извинилась, если её наряд показался кому-то оскорбительным.
"Мы с командой приносим извинения", — заявила звезда.
Ранее Станислав Садальский раскритиковал откровенный наряд Бузовой на концерте.
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