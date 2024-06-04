Ольга Бузова высказалась о своём скандальном выступлении в Уфе: приносим извинения

Ольга Бузова оправдалась за выступление в трусах в Уфе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала на нападки по поводу своего скандального выступления в Башкортостане.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольгу Бузову подвергли публичной травле, посчитав её наряд с кожаными трусами неуместным во время концерта в Уфе в День защиты детей.

Публика стала проводить аналогии между "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой и выступлением Бузовой в откровенном наряде.

Звезда заявила, что только заметила ажиотаж вокруг своей персоны.

"Я семь лет подряд выступаю на этом фестивале. И мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые", — объяснила Ольга.

Бузова отметила, что у фестиваля, в котором она принимала участие в Уфе, есть возрастные ограничения.

"Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной", — написала Ольга в своем Telegram-канале.

Ольга извинилась, если её наряд показался кому-то оскорбительным.

"Мы с командой приносим извинения", — заявила звезда.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал откровенный наряд Бузовой на концерте.