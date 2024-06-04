Автодилеры против автогигантов: РОАД требует расследования ФАС из-за нечестных условий

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить условия договоров дилеров с автокомпаниями и дистрибьюторами.
В письме, подписанном исполнительным директором РОАД Игорем Чикиным, указано на возможные случаи монополии, дискриминации и недобросовестной конкуренции. Дилеры жалуются на короткие сроки договоров, которые не позволяют окупить инвестиции, и требования частого обновления дилерских центров.
Также возникли претензии к навязыванию неликвидных автомобилей и неполным компенсациям при гарантийных случаях. РОАД надеется, что вмешательство ФАС поможет улучшить условия работы дилеров.
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