Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли

Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.
1. Механическая обработка. Смывание вредителей струей воды или удаление сильно пораженных листьев.
2. Биологические препараты. Эффективны инсектицидные средства на основе спор бактерий и грибков, например, Акарин, Фитоверм.
3. Химические инсектициды. Хорошо зарекомендовали себя препараты Фитоверм, Неоникс, Актара.
Обработку нужно проводить в сухую, теплую погоду, повторяя через 7-10 дней.
Тля - ещё один распространенный вредитель огурцов. Она высасывает соки из листьев и стеблей, ослабляя растения. Кроме того, тля выделяет липкую сладкую жидкость, на которой развивается грибок сажистый налет.
1. народные методы. Опрыскивание растворами хозяйственного мыла, золы, табачной пыли.
2. биологические инсектициды. Препараты на основе бактерий, например, Битоксибациллин, Лепидоцид.
3. химические инсектициды. Эффективны Актара, Фитоверм, Искра.
Обработку проводят в сухую погоду, повторяя через 7-10 дней до полного уничтожения вредителей.
Важно соблюдать все меры безопасности при работе с химическими средствами. Также необходимо строго следовать инструкциям на упаковке.
Регулярные обработки и соблюдение агротехники позволят защитить огурцы от паутинного клеща и тли, сохранив ваш урожай.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.