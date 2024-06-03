Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли

Эти средства победят паутинный клещ и тлю

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Огурцы - одна из самых распространенных и любимых огородных культур. Но их нередко атакуют вредители, которые могут серьёзно навредить растениям и урожаю. Два наиболее распространённых и опасных вредителя - паутинный клещ и тля. Рассмотрим, как с ними бороться и чем обработать огурцы.

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Для борьбы с паутинным клещом можно применять следующие методы:

1. Механическая обработка. Смывание вредителей струей воды или удаление сильно пораженных листьев.

2. Биологические препараты. Эффективны инсектицидные средства на основе спор бактерий и грибков, например, Акарин, Фитоверм.

3. Химические инсектициды. Хорошо зарекомендовали себя препараты Фитоверм, Неоникс, Актара.

Обработку нужно проводить в сухую, теплую погоду, повторяя через 7-10 дней.

Борьба с тлёй

Тля - ещё один распространенный вредитель огурцов. Она высасывает соки из листьев и стеблей, ослабляя растения. Кроме того, тля выделяет липкую сладкую жидкость, на которой развивается грибок сажистый налет.

Для борьбы с тлей на огурцах хорошо работают следующие средства:

1. народные методы. Опрыскивание растворами хозяйственного мыла, золы, табачной пыли.

2. биологические инсектициды. Препараты на основе бактерий, например, Битоксибациллин, Лепидоцид.

3. химические инсектициды. Эффективны Актара, Фитоверм, Искра.

Обработку проводят в сухую погоду, повторяя через 7-10 дней до полного уничтожения вредителей.

Важно соблюдать все меры безопасности при работе с химическими средствами. Также необходимо строго следовать инструкциям на упаковке.

Регулярные обработки и соблюдение агротехники позволят защитить огурцы от паутинного клеща и тли, сохранив ваш урожай.