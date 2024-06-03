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Олег Артюков
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость

В Китае удивились тому, что Россия умеет создавать литографы

2:38
Экономика

Западные государства постоянно вводят ограничительные меры против России, которые различные сферы экономики, вплоть до кормов для животных. Целью Соединённых Штатов и их союзников является сдерживание технологического развития России. Из чего, в общем-то, не делается большой тайны.

В Китае удивились тому, что Россия умеет создавать литографы
Фото: Flickr by Avinash Bhat is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Однако из России постоянно приходят новости, которые удивляют как оппонентов, так и сторонников Москвы, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Недавно в России начались тестирования первой отечественной литографической машины, предназначенной для создания чипов в 350 нанометров. И хотя западные страны давно освоили производство подобных микросхем, это не умаляет значимости достижения.

В случае успеха, через несколько лет российские компании смогут самостоятельно производить более продвинутые и технологически сложные чипы.

Для России это хорошая новость, страна становится всё более независимой от Запада, в том числе и в производстве высокотехнологичного оборудования.

"Сложно представить, насколько сильно давление на Россию. Но в таких обстоятельствах россияне, обладающие настоящим боевым характером, проявили упорство. Всего за пару лет они овладели технологией производства литографического оборудования. Это настоящее чудо", — говорится в материале NetEase (перевод сайта АБН24).

Производство чипов — крайне сложный технологический процесс, который требует не только огромной базы знаний, но соответствующего оборудования. Крупнейший производитель литографического оборудования в мире — компания ASML из Нидерландов.

Это оборудование стоит огромных денег. Судя по всему, России удалось создать гораздо более дешёвую технологию, отмечается в материале. Стоит отметить, что помимо ASML, литографы производят Canon и Nikon.

После 350 нанометров в России будут осваивать литографы на 130 нанометров, произойдет это к 2026 году, заявил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Далее по планам производство чипов на 90 нанометров, а в дальнейшем переход к ещё более тонким процессорам.

Причём специалисты отмечают, что нужные технические программы для создания российских литографов уже запущены. И нужно только время для того, чтобы их реализовать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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