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Как правильно поливать помидоры в жару

Главное, не навредить во время полива

2:22
Садоводство » Овощи

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Регулярность полива

Чтобы обеспечить томаты достаточной влагой, их следует поливать регулярно, через каждые 2-3 дня. Особенно часто поливать нужно в период активного плодоношения, когда растение расходует много влаги.

Нерегулярный, от случая к случаю, полив может привести к стрессу для растения. Томаты начнут скручивать листья, на плодах появятся трещины, уменьшится их размер и количество.

Оптимальное время для полива

Лучше всего поливать томаты в утренние или вечерние часы. Днем, в самую жару, большая часть воды будет просто испаряться, не успевая впитаться в почву.

Кроме того, попадание воды на листья и плоды в полуденный зной может привести к солнечным ожогам.

Количество воды

Для обильного полива требуется около 10 литров воды на 1 кв.м. посадок томатов. Если почва хорошо увлажнена, можно сократить порцию до 5-7 литров.

Проверить, достаточно ли влаги в почве, можно, воткнув палку или черенок. Если он сразу извлекается легко, значит, пора поливать.

Способ полива

Лучший способ полива - капельный или подпочвенный. При этом вода подается прямо к корням растений, не затрагивая листья и стебли.

Для наземного полива применяйте лейку с рассеивающей насадкой. Так вы избежите размывания почвы вокруг куста и сохраните структуру грунта.

Мульчирование

Мощный слой мульчи (5-7 см) вокруг основания растений удержит влагу в почве и избавит томаты от необходимости частых поливов.

Для мульчирования подойдут измельченные ветки, соломенные или древесные опилки, скошенная трава.

Правильный полив в жару позволит томатам активно развиваться и давать хороший урожай. Регулярное увлажнение почвы, выбор оптимального времени и способа поливки - залог успешного выращивания помидоров.

Правильный полив томатов: три основных правила проведения поливов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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